Cozinheiros à prova dia 18 em Arroios

Chama-se Troféu Portugal 2018 e reúne, no dia 18 no Mercado de Arroios, em Lisboa, cinco chefs de cozinha que vão homenagear a gastronomia portuguesa, com produtos nacionais e técnicas de confecção tanto da cozinha regional como da contemporânea.

A concurso vão estar Arnaldo Azevedo (Restaurante Palco, do Hotel Teatro, Porto), Luís Gaspar (Casa Lisboa, Grupo Multifood, Lisboa), Mário Ramos (Escola Superior de Gestão, Castelo Branco), Nuno Fernandes (O Talho, Lisboa) e Rodrigo Castelo (Taberna Ò Balcão, Santarém). Os cinco irão cozinhar durante 5h30, em frente ao público, que no final poderá provar os pratos.

A prova decorre entre as 8h30 às 14h30 e a saída dos pratos tem a seguinte ordem: sopa (das 12h00 às 12h30), petisco (das 12h40 às 13h05), prato de cozinha tradicional (das 13h15 às 13h40), prato de cozinha contemporânea (das 13h50 às 14h15). O almoço é entre as 12h e as 14h e a entrega dos prémios acontece às 16h.

Os pratos serão avaliados por um júri composto pelos chefs Miguel Castro e Silva, Nuno Diniz, Orlando Esteves, José Júlio Vintém e Rui Martins. O vencedor recebe um prémio no valor de 5000 euros. A entrada no evento, organizado pelas Edições do Gosto, é gratuita.

