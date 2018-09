BCE confirma fim do programa de compra de dívida

O Banco Central Europeu (BCE) deixou hoje as taxas de juro inalteradas e confirmou que o programa de compra de activos vai terminar no fim do ano, desde que a situação económica não se deteriore.

Em comunicado, o banco indicou que a principal taxa de refinanciamento se mantém em zero e que os bancos vão continuar a pagar pelos depósitos excedentários, mantendo-se a taxa de juro aplicável à facilidade permanente de depósito em -0,40%.

A taxa de juro para a facilidade permanente de cedência de liquidez também se mantém em 0,25%.

"O Conselho do BCE espera que as taxas de juro directoras se mantenham nos níveis actuais, pelo menos, até ao Verão de 2019 e, em qualquer caso, enquanto for necessário para assegurar a continuação da convergência sustentada da inflação no sentido de níveis abaixo, mas próximo, de 2% no médio prazo", refere o comunicado divulgado após a reunião de hoje.

Como foi anunciado em Junho, as compras de dívida pública e privada feitas no âmbito do programa lançado em 2015 para apoiar a economia vão passar a partir de Outubro para metade do valor actual, permanecendo em 15 mil milhões de euros até ao final de Dezembro, quando está previsto o fim do programa, desde que os dados económicos confirmem "as perspectivas de inflação a médio prazo".

Mas o BCE vai continuar activo no mercado após o fim de 2018, renovando os títulos de dívida vencidos "durante um período prolongado após o termo das aquisições líquidas de activos", indicou a instituição.

O 'stock' de obrigações de Estado e de empresas, que deve estar próximo de 2,6 biliões de euros no fim Dezembro, será mantido para evitar um ajustamento demasiado precoce das condições financeiras.

