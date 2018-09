Portugal, desta vez, não é favorito frente à Ucrânia na Taça Davis

A selecção portuguesa da Taça Davis está, desde terça-feira, a adaptar-se às condições rápidas do court do Campa Tennis Club, em Bucha (perto de Kiev), para disputar a permanência no Grupo I com a Ucrânia. O sorteio realizado nesta quinta-feira ditou que será João Sousa, reentrado esta semana no "top-50", a defender as cores nacionais no primeiro singular de sexta-feira, recaindo em Pedro Sousa a objectivo de ganhar o segundo encontro do dia. Mas a equipa anfitriã, composta pelos dois tenistas ucranianos com mais anos na prova, é bem diferente da que Portugal derrotou há 17 meses, em Lisboa.

O primeiro adversário de João Sousa (49.º ATP) é Illya Marchenko (337.º), num encontro com início marcado para as 10 horas portuguesas. O ucraniano de 31 anos – 49.º mundial em 2016 – já defrontou e venceu o número um luso por duas vezes (2008 e 2015), ambas em pisos rápidos e sem perder qualquer set. Pedro Sousa tem pela frente Sergiy Stakhovsky (142.º), recordista no seu país com 28 eliminatórias da Taça Davis já disputadas e 31.º no ranking em 2010 – em 2008, tornou-se no primeiro ucraniano a terminar a época no "top- 100" desde o carismático e actual capitão da Taça Davis, Andrei Medvedev, em 2000. Este será um primeiro duelo entre ambos, mas Stakhovsky já derrotou João por duas vezes, em quatro confrontos – o último dos quais, há dois meses, em Wimbledon.

PUB

“Vai ser uma eliminatória bastante equilibrada. O factor casa é sempre bastante importante numa eliminatória da Taça Davis; nós no ano passado jogámos contra eles nas nossas condições, em terra batida. Aqui, apesar de gostarmos das condições, é sempre um factor um bocadinho mais para o lado deles, mas estamos bem, adaptámo-nos bem, gostamos do court e estamos num bom momento de forma, por isso, acho que estou a encarar de uma maneira bastante positiva e acho que temos boas probabilidades de vencer a Ucrânia”, explicou Nuno Marques.

PUB

Para o par (8h30), que abre a jornada de sábado, o capitão português indicou Gastão Elias (154.º) para jogar ao lado de João Sousa (48.º no ranking de pares), contra Stakhovsky e Marchenko. Marques conta ainda com João Domingues (218.º), mas indicou João e Pedro para os dois derradeiros singulares, na tarde de sábado – embora os nomes podem ser alterados uma hora antes do início dos encontros. A eliminatória terá transmissão em directo na Sport TV.

Também este fim-de-semana, a França recebe a Espanha (sem Rafael Nadal) e a Croácia recebe os EUA (sem Jack Sock) para decidirem os finalistas da edição 2018 da Taça Davis.

PUB