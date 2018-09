Não foi o primeiro desfile de moda da autoria de Rihanna, mas esta quarta-feira, na semana de moda de Nova Iorque, a cantora apresentou pela primeira vez em passerelle a sua marca de lingerie lançada em Maio, Savage X Fenty. Modelos de diferentes tamanhos (algumas delas grávidas) e etnias fizeram do desfile um elogio à diversidade.

Rihanna, que já tinha criado uma linha de roupa em parceria com a Puma, deu um autêntico espectáculo. Durante os 17 minutos do desfile, transmitido em directo no YouTube, houve momentos de dança, coreografias, e pequenas encenações, enquadrados num cenário verde que a alguns fez lembrar uma espécie de jardim de Éden, completo com estruturas geométricas.

Ao lado de figuras mais conhecidas como Bella e Gigi Hadid e Joan Smalls (que foi modelo da Victoria's Secret), desfilaram, por exemplo, modelos plus-size e outras mais magras.

Um dos momentos mais poderosos foi protagonizado pela modelo de 22 anos Slick Woods, que desfilou grávida com uma peça de lingerie com umas cuecas e uma série de tiras, e tapa-mamilos. Não foi a única grávida: uma outra modelo desfilou (e dançou), com um body branco de renda, com um decote profundo.

"A minha missão é apenas que mulheres de todo o mundo se sintam confortáveis e sexy e se divirtam com a lingerie", disse Rihanna nos bastidores à Associated Press. "Queria que as pessoas sentissem esta energia. Que sentissem todas as mulheres diferentes, em fases diferentes da sua feminilidade."

Além das colaborações com a Puma e a linha de lingerie, a cantora tem ainda uma linha de maquilhagem, Fenty Beauty, lançada no final do ano passado. Foi recebida com elogios, precisamente por incluir uma enorme variedade de bases e outros produtos para os diferentes tons de pele.

