Polícia Judiciária faz buscas na Câmara de Pedrógão Grande

A Polícia Judiciária (PJ) está a fazer buscas esta quarta-feira na Câmara Municipal de Pedrógão Grande, confirmou ao PÚBLICO fonte da PJ, não dispondo de mais pormenores de momento.

A autarquia, liderada por Valdemar Alves, tem estado a ser alvo de críticas por suspeitas de irregularidades nos processos das casas reconstruídas após o incêndio de Pedrógão Grande, que deflagrou a 17 de Junho do ano passado e só foi apagado uma semana depois. O presidente da câmara pediu na semana passada a realização de uma reunião da Comissão Técnica do Fundo Revita (o fundo ferido pelo Estado que gere o destino dos donativos a aplicar na região) para averiguar as construções com alegadas irregularidades.

No final de Agosto, tinham sido remetidos ao Ministério Público 21 processos em que se suspeitava terem existido irregularidades.

