Aposta de 19,6 ME na iluminação pública na Região Oeste

Os 12 municípios da região Oeste começam, em Novembro, a substituir metade da iluminação pública por candeeiros eficientes, num investimento de 19,6 milhões de euros, disse esta quarta-feira o presidente da comunidade intermunicipal.

Pedro Folgado afirmou à agência Lusa que a OesteCim já obteve o visto do Tribunal de Contas para o contrato e que o consórcio Claroeste, detido pelas empresas Isete, Weltsmart e Fomentefficiency, está em condições de iniciar em Novembro a empreitada.

"A iluminação pública é muito onerosa e é importante substituí-la por lâmpadas LED", sublinhou o presidente da OesteCim, que lidera também a Câmara de Alenquer.

No âmbito do contrato de gestão de eficiência energética, o consórcio privado vai investir 19,6 milhões de euros na substituição de 70 mil dos 120 mil candeeiros de iluminação pública existentes nos 12 concelhos da região Oeste por outros mais eficientes.

A tecnologia instalada nos novos candeeiros vai permitir uma poupança anual de 3,4 milhões de euros na factura energética, que, no conjunto dos 12 municípios, ronda os sete milhões de euros.

Além disso, estima-se que os candeeiros eficientes deixem de emitir para a atmosfera nove mil toneladas de dióxido de carbono por ano.

Trata-se do maior investimento do país em iluminação pública eficiente, tendo a OesteCim sido a primeira comunidade intermunicipal do país a avançar para uma parceria com uma empresa de serviços energéticos (ESE), como é o caso deste consórcio.

Com as poupanças geradas ao longo dos 12 anos, 40% dessa receita é destinada a ressarcir do investimento o consórcio privado e 60% reverte para as câmaras municipais.

Além de melhorarem a qualidade da iluminação, os municípios querem captar indústrias ligadas à concepção, desenvolvimento e produção de tecnologias que permitem controlar a intensidade e os horários da electricidade.

Em 2017, Peniche foi a primeira câmara do país a conseguir autorização do Tribunal de Contas para uma parceria idêntica, na qual foram investidos 2,3 milhões de euros na substituição de metade das lâmpadas de iluminação pública do concelho.

Com este contrato a 12 anos, o município deverá poupar por ano cerca de 80 mil euros na factura de 281 mil euros e evita a emissão de 783 toneladas de dióxido de carbono para a atmosfera.

A OesteCim integra os municípios de Alcobaça, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Óbidos, Nazaré, Peniche, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras.

