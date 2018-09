A 5.ª edição da exposição PhotoFairs Shanghai promete “desafiar os limites da fotografia” com a apresentação de trabalhos de artistas de 55 galerias de arte de um total de 15 países (asiáticos, norte-americanos e europeus). A feira, que decorrerá entre 21 e 23 de Setembro, tornou-se, ao longo dos últimos quatro anos, uma referência mundial na área da comercialização de arte fotográfica, revelação de novos talentos e tendências, sendo mesmo, por muitos, apelidada “a Paris Photo do continente asiático”.

Em exposição, este ano, vão estar os trabalhos de Marc Riboud, Jim Goldberg ou Alec Soth, da Magnum Photos, assim como os de artistas previamente publicados no P3, nomeadamente Anja Niemi, Chan Dick, Julie Blackmon ou Xyza Cruz Bacani.

Ao longo das últimas quatro edições, a feira recebeu cerca de 100 mil coleccionadores, curadores e compradores de arte, “dando a todos a oportunidade de descobrir novos talentos” e novos trabalhos produzidos na China, um mercado que foi, ao longo de décadas, praticamente inexistente. Um dos objectivos da organização — a mesma responsável pelo concurso Sony World Photography Awards — é “mudar o rosto da fotografia contemporânea chinesa”.

“A PhotoFairs Shanghai tornou-se num ponto de paragem obrigatória para coleccionadores, curadores de museus, empreendedores da imagem que procuram novos trabalhos, trabalhos excitantes, que ainda não estão no radar de Paris, Nova Iorque ou Londres”, declara, em comunicado, o crítico e curador do International Center of Photography Christopher Philips. “Também desempenha um papel importante na modelação do gosto de uma nova geração de coleccionadores que se tornam cada vez mais evidentes na China.”

Estes são alguns exemplos de artistas e trabalhos em exposição na feira fotográfica.