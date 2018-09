Parlamento Europeu autoriza abertura de processo para punir deriva autoritária húngara

O Parlamento Europeu votou favoravelmente a abertura de um processo punitivo contra a Hungria, acusada de violação sistemáticas de valores fundamentais europeus, sob a liderança de Viktor Orbán.

Na sessão plenária desta quarta-feira em Estrasburgo, a moção foi aprovada por 448 votos favoráveis, 187 contra e 48 abstenções.

É a segunda vez que o Parlamento Europeu autoriza os Estados-membros a desencadear o artigo 7.º do Tratado da União Europeia, depois de em 2017 ter apontado baterias à Polónia.

A mais severa punição que a Hungria pode enfrentar pelo seu desvio das normas democráticas é a suspensão dos seus direitos de voto. Um cenário pouco provável, ainda assim, tendo em conta que, para além da maioria qualificada no Conselho Europeu exigida para a abertura formal de uma investigação, ainda está dependente de uma votação por unanimidade dos Estados-membros.

O primeiro-ministro húngaro esteve no Parlamento Europeu na véspera da votação e acusou a União Europeia de apenas estar a acusar a Hungria por esta não querer ser um país de migrantes.

“Não vão condenar um Governo mas sim um país que faz parte da História dos países cristãos europeus há séculos”, disse Órban. “A Hungria vai ser punida por ter decidido que não vai ser um país de migrantes. Mas não deixarei de proteger a fronteira e de defender o povo húngaro”, acrescentou.

Desde que assumiu o poder, em 2010, Orbán tem vindo a apertar o cerco à justiça, aos meios de comunicação e às organizações não-governamentais.

A votação desta quarta-feira pode abalar a unidade do Partido Popular Europeu (PPE). O Fidesz, de Orbán, integra este grupo – o mais representado no Parlamento Europeu – e o primeiro-ministro húngaro não terá ficado satisfeito ao ver muitos dos seus membros votarem a favor da abertura do processo de punição à Hungria.

