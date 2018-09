Juncker defende "Europa unida e forte" para resistir ao populismo

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, insistiu esta quarta-feira, no seu último discurso do Estado da União, em Estrasburgo, que só uma Europa “forte e unida” será capaz de responder a desafios como as alterações climáticas, o terrorismo, a globalização e revolução digital, as relações internacionais, o Brexit e as migrações — que ajudam a explicar o sentimento de insegurança, desconfiança e insatisfação dos eleitores europeus.

“Não podemos relaxar nem um segundo nos nossos esforços para ter uma Europa mais forte e unida”, afirmou o presidente da Comissão, prometendo trabalhar até ao final do mandato “para fazer da União imperfeita uma União cada vez mais perfeita”.

Com os recentes ganhos eleitorais de movimentos populistas e nacionalistas como pano de fundo, Juncker fez um forte apelo à adesão aos princípios e valores fundamentais da União Europeia de democracia, tolerância e respeito pela lei, recordando que o seu pacto fundador se resume a uma promessa: “Guerra nunca mais”.

“Dizemos que sim ao patriotismo que é a favor do bem e nunca contra os outros. Dizemos que não ao nacionalismo que projecta o ódio e aponta o dedo aos outros sem nunca procurar a melhor maneira de vivermos todos juntos”, sublinhou.

Reino Unido "não pode manter a mesma posição privilegiada de quem fica"

Numa intervenção que pode ser interpretada como uma longa refutação dos argumentos usados pelos líderes populistas — Juncker falou de uma Europa aberta, que sabe reconciliar história e geografia, que será sempre multilateral porque o planeta pertence a todos e que se afirma como “arquitecta”, um actor activo em vez de espectador dos grandes acontecimentos mundiais —, o presidente da Comissão Europeia defendeu a necessidade de reforçar a soberania europeia, tanto na negociação de acordos e parcerias com outros países do mundo, como na gestão das suas fronteiras ou na conclusão do processo do Brexit.

“Respeitamos a decisão do Reino Unido de sair da União Europeia, uma decisão que lamentamos. Mas pedimos que o Governo britânico compreenda que quem sai da União não pode manter a mesma posição privilegiada de quem fica. Não pode fazer parte do nosso mercado único e seguramente não pode escolher quais são as partes do mercado único que lhe interessam”, afirmou, numa referência ao chamado “plano Chequers” da primeira-ministra Theresa May, que prevê o estabelecimento de uma zona de comércio livre para bens e produtos agrícolas, mas não serviços e produtos financeiros.

“Depois de 29 de Maio de 2019, o Reino Unido nunca será apenas mais um país terceiro para nós, mas sim o nosso vizinho e parceiro mais próximo, em termos políticos, económicos e de segurança”, observou Juncker, que ainda acredita que nos próximos dois meses os dois blocos serão capazes de acertar os termos da “mais ambiciosa parceria para o futuro” pós-Brexit. A Comissão (e o seu “magistral” negociador, Michel Barnier) “está pronta a trabalhar dia e noite para que isso aconteça”, garantiu.

Reposição de fronteiras é "recuo inaceitável"

Quanto ao grande desafio que representa a crise migratória, Jean-Claude Juncker referiu a necessidade de considerar o problema em três vertentes, considerando que a Europa deve:

trabalhar para reduzir a pressão nos países de origens dos migrantes;

assegurar uma protecção e controlo da fronteira externa mais efectiva;

e garantir que os requerentes de asilo são processados e acolhidos em respeito pela convenção de Genebra.

Para o primeiro objectivo, o presidente da Comissão propõe estender o seu plano Juncker até África, promovendo uma “verdadeira parceria” para o desenvolvimento económico do continente. Não é “caridade”, sublinhou o presidente da Comissão, mas sim “investimento” — uma nova aliança entre a Europa e África para o Emprego e Investimento Sustentável, que, estima, permitirá criar mais de dez milhões de postos de trabalho nos próximos cinco anos e representará uma espécie de preâmbulo de um futuro tratado de livre comércio entre os dois continentes.

No que diz respeito às fronteiras, o presidente da Comissão avançou uma proposta para o reforço da Guarda Europeia Costeira e de Fronteiras da Europa com mais dez mil efectivos até 2020. É esperada uma apresentação mais detalhada desta proposta, que, segundo fontes europeias, passa também pela revisão das competências e do mandato desta força policial nos próximos dias.

Referindo-se à pressão sobre as fronteiras que afectam os países mediterrânicos, Juncker lembrou que os Estados-membros têm uma obrigação de solidariedade que não pode ser esquecida nem temporária, e muito menos substituída por “soluções ad hoc de cada vez que atraca mais um navio”.

As medidas de alguns países para a reposição de fronteiras são, para o líder europeu, “um recuo inaceitável”. A solução, considera, passa pelo desenvolvimento da Agência Europeia de Asilo.

