Grupo Pestana e CR7 anunciam novo hotel em Paris

A capital francesa vai ser a próxima aposta da marca Pestana CR7 Lifestyle Hotels. A nova unidade vai ter 210 quartos e situar-se na zona da Rive Gauche, junto ao rio Sena, entre as gares de Austerlitz e Lyon, anunciou esta quarta-feira o Pestana Hotel Group.

O projecto, ainda “numa fase preliminar de licenciamento”, corresponde a um investimento de 60 milhões de euros, valor repartido equitativamente entre o futebolista e o grupo hoteleiro, à semelhança das outras cinco unidades hoteleiras da marca. A sociedade é detida em partes iguais, mas cabe ao Pestana Hotel Group a gestão operacional do negócio.

PUB

Os dois primeiros hotéis abriram portas em terreno português em 2016, com alma desportista e um piscar de olho aos millenials. Primeiro no Funchal e, um mês depois, em Lisboa. Na altura, já estavam anunciadas mais duas unidades: Madrid e Nova Iorque. Em Janeiro deste ano, foram revelados os planos para chegar a Marraquexe. Segue-se agora Paris, com “abertura marcada para 2021”.

PUB

Para Cristiano Ronaldo, “faz todo o sentido a marca Pestana CR7 implementar-se” na capital francesa, “uma das cidades mais visitadas do mundo”, lê-se no comunicado.

José Roquette, administrador responsável pela expansão do grupo Pestana, destaca o percurso rumo “à duplicação do portefólio da marca”. Uma expansão “maioritariamente internacional que reforça a sua visibilidade global”.

PUB