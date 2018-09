Portugal melhora combate à corrupção no comércio internacional

Depois de 20 anos no grupo de países com uma implementação “limitada” da Convenção Anti-Suborno da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), Portugal melhorou seu desempenho na luta pela transparência no comércio internacional.

A análise é feita pela organização Transparency International (TI) no seu último relatório, divulgado esta quarta-feira, 12 de Setembro. E tem por base, explica a entidade, a pontuação obtida por cada país pelo número de investigações iniciadas, processos abertos e encerrados, com sanções, durante o período entre 2014 e 2017.

Alemanha, Israel, Itália, Noruega, Suíça, EUA e Reino Unido – representativos de um peso de 27% das exportações mundiais, mereceram a classificação de uma implementação “activa” da Convenção Anti-Suborno da OCDE. Portugal e a Austrália, Brasil e Suécia, com 3,8% das exportações mundiais, tiveram uma implementação “moderada”.

Com uma classificação de implementação “limitada”, o rol de países sobe para 11: Argentina, Áustria, Canadá, Chile, França, Grécia, Hungria, Lituânia, Holanda, Nova Zelândia e África do Sul – com um peso total de 12,3% nas exportações mundiais.

E representativos de “pouca ou nenhuma implementação” da convenção da OCDE estão os restantes 22 países subscritores, que perfazem 39,6% das exportações mundiais: desde a Bélgica à Bulgária, da Colômbia à Finlândia, da Rússia ao Luxemburgo. Foram igualmente incluídos a China, Hong Kong, Índia e Singapura nesta classificação.

As classificações de implementação “moderada” ou “limitada”, recorda a TI no seu relatório, indicam algum progresso, “mas são consideradas de dissuasão insuficiente” para combater o “suborno estrangeiro”.

A TI destaca que, no caso português a melhoria do desempenho e consequente evolução positiva obtida no relatório agora divulgado se deve à “abertura de várias investigações e de um processo importante sobre corrupção durante desde 2014”.

Salientando que Portugal foi um dos países que reforçou a protecção aos delatores – assim como a França, Itália, Lituânia, Holanda e a Suécia – a IT salienta, contudo, que “apesar do progresso, algumas insuficiências” mantiveram-se. A definição de delito “continua problemática em certos países incluindo Grécia, Portugal Eslovénia e Rússia”. As disposições legais sobre a responsabilidade empresarial e multas associadas são consideradas igualmente “insuficientes” em alguns países, entre os quais Portugal. E o Estado português está incluindo também no grupo com meios escassos: “recursos inadequados” quanto à preparação da força policial, da acusação ou judiciais “foram um problema em vários países”.

