A Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música fez-se ouvir fora de portas, nas Termas de São Pedro do Sul e na Avenida dos Aliados. O espetáculo dirigido pelo maestro Baldur Brönnimann ditou o fim do ciclo de concertos “Verão na Casa 2018”. O repertório sinfónico conquistou o ouvido de um público pouco habituado a sinfonias clássicas.