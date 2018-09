Taxistas vão à luta contra quem “não cumpre as regras do jogo”

Dia 19 de Setembro, os profissionais do sector do Táxi manifestam-se em várias cidades do país contra a nova regulamentação das plataformas electrónicas de transporte.

Neste episódio do Poder Público ouvimos o taxista Paulo Casqueiro sobre as diferenças entre a regulamentação do sector do táxi e o dos TVDE (Transporte Remunerado de Passageiros em Veículos Descaracterizados).

PUB

Subscreva o programa Poder Público no iTunes, SoundCloud, Spotify e nas aplicações para podcasts. Descubra outros programas em publico.pt/podcasts.

PUB

PUB