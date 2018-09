António Costa discute carreira dos professores em directo com Mário Nogueira

O primeiro-ministro, António Costa, foi esta terça-feira apanhado pelo secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, numa manifestação em Paredes de Coura, onde foi inaugurar uma escola alvo de recuperação. Os dois envolveram-se numa disputa de argumentos que passou em directo nas televisões e que tornou claro que não há acordo entre professores e Governo.

"Isto não é um sim. Não chegámos a acordo. Com um dirigente sindical que é intransigente em relação à proposta do Governo, não há acordo", concluiu António Costa no final de uma conversa de dez minutos. Já Mário Nogueira assumiu: "O que o Governo quer é apagar 6,5 anos de trabalho dos professores. Isso não vai acontecer."

O governante fez questão de explicar perante as câmaras e os manifestantes que o executivo tem dois limites: "Não podemos fazer, relativamente a uma carreira, diferente do que fazemos em relação às outras e não podemos fazer mais do que permite a sustentabilidade". A isto, o sindicalista respondeu: Podem fazer mais. Podem ser mais justos para os professores e outros profissionais".

O primeiro-ministro foi defendendo a posição do Governo, mas sempre com o comentário pronto e rápido do líder da Fenprof. "Aquilo que é o nosso compromisso é descongelar as carreiras. Foi o que fizemos", disse Costa. "Depois, outra maioria obrigou a outros compromissos", atirou Nogueira.

"O que diz a norma [aprovada no Orçamento de 2018] é que deve considerar-se a expressão financeira do tempo congelado, tendo em conta o modo e o prazo de acordo com as condições de sustentabilidade das contas públicas", lembrou o primeiro-ministro. "Foi por isso que aceitámos o faseamento", comentou o sindicalista. "Aceitámos fasear até 2023, aceitámos que pudesse ter impacto na aposentação e até no acesso a alguns escalões".

A conversa foi decorrendo assim, dinâmica, com António Costa a dizer que têm estado a ser negociados pormenores e que o tempo conta para efeitos de reforma, e com Mário Nogueira sempre a fazer à partes. "Era o que mais faltava."

O ministro da Educação, que de acordo com a agenda oficial acompanhava o primeiro-ministro, nada disse.

