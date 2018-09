Debatível: qual a melhor coisa para ter numa mão, quando a outra está ocupada com um livro? Uma chávena de café irá certamente ser das opções mais votadas. Mas, no resto do Verão que ainda sobra, a proposta passa por uma outra sugestão mais refrescante. Emparelhe-se um livro com um gelado e se os dois, por azar ou distração, se encontrarem, lembra-te do designer nova-iorquino que somou mais de 25 mil seguidores a derreter gelados em romances. Ben Denzer é o autor das sobremesas improváveis que começou a cozinhar em 2016 como uma (deliciosa) crítica aos "bookstagrammers", os influenciadores digitais que são pagos pelas editoras para publicar fotografias a segurar um determinado livro. "Para mim, os livros são fascinantes porque são tanto um objecto como conteúdo", contou o designer ao Dezeen. Para os leitores ávidos que tropeçam na conta Ice Cream Books, é um passo à frente da irritação sentida quando alguém sublinha um livro a caneta ou marca uma página com uma dobra no canto. "As pessoas que me vêem a fotografar na rua tendem a ficar mais preocupadas com o gelado a derreter, enquanto as pessoas no Instagram preocupam-se mais com o estado em que ficam os livros."