Uma nova Angola

“Temos todos consciência de que só construiremos um futuro melhor se tivermos a coragem de corrigir o que está mal e melhorar o que está bem... A corrupção, o nepotismo, a bajulação e a impunidade que se implantaram no nosso país nos últimos anos e que muitos danos causam à economia, porque minam a reputação e a credibilidade do país... A corrupção vai acabar mesmo que os primeiros a tombar sejam altos militantes e altos dirigentes do partido.” (PÚBLICO, 09/09/2018).

Se lesse o texto supra e me pedissem para indicar o autor, hesitaria entre referir Luaty Beirão ou Rafael Marques, o rapper e o jornalista que corajosa e insistentemente têm lutado contra o regime corrupto dirigido por José Eduardo dos Santos. Estaria nesse caso errado. O texto foi proferido no congresso do MPLA pelo novo Presidente angolano, João Lourenço, que passará a partir de agora a ser também presidente do partido. Espero para ver a posição dos que em Portugal sempre se recusaram a criticar o regime angolano, acusando mesmo quem o fazia de peão do imperialismo americano. Será João Lourenço um agente de George Soros?

Helder Pancadas, Sobreda

Costa e Marcelo

O primeiro-ministro, António Costa, vai a Angola nos dias 18 e 19 deste mês e, pouco depois, o Presidente Marcelo desloca-se a Nova Iorque, a fim de discursar na ONU. Quando regressarem, terão o dossier da procuradora em mãos para se ocuparem. Posso discordar de uma ou outra política, mais até do estilo de Marcelo, que acho que fala de mais e nem sempre acertadamente, mas reconheço que o primeiro-ministro e o Presidente têm sido uma boa dupla para o país. E Marcelo, honra lhe seja feita, não tem hostilizado o Governo na praça pública, apesar de pertencer a família política diferente. A coabitação, que sempre defendi, tem funcionado em pleno e Portugal só ganha com isso. (...)

Simões Ilharco, Lisboa

A TAP tapa-nos

A linha contínua a que a TAP chama “ponte aérea” Lisboa-Porto é uma burla! Os voos Porto-Lisboa e Lisboa-Porto deviam acontecer quase de hora a hora (a concorrência ferroviária e rodoviária assim o exige), mas os atrasos são tantos e de tal ordem que se tornam num autêntico pesadelo para os passageiros/clientes da TAP.

Um exemplo escandaloso e quase inacreditável é o que aconteceu no passado dia 3 de Setembro: eu regressava de férias ao Porto, vindo dos Açores, com voos previamente marcados Graciosa-Terceira-Lisboa-Porto. O voo Lisboa-Porto seria às 16h05, mas o voo Terceira-Lisboa atrasou um pouco e chegou em cima da hora do voo de ligação para o Porto. A TAP decidiu mudar-nos para o voo Lisboa-Porto das 20h, dando-nos a oportunidade de aguardar por vagas nos voos das 17h, das 18h e das 19h, mantendo-nos junto à porta de embarque. Nunca tivemos vagas, mas o voo das 16h05 partiu às 17h, o voo das 17h partiu às 18h, o voo das 18h partiu às 18h45, o voo das 19h partiu às 19h45 e o avião do nosso voo das 20h levantou voo às 22h25.

Obrigado, TAP, por nos ter obrigado a passear durante seis horas pelos corredores atulhados de gente apressada e cansada, no aeroporto de Lisboa, quatro adultos e duas crianças, numa experiência turística original e única!

Armando Dourado, Porto

