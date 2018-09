Charles Leclerc será o substituto de Kimi Raikkönen na Ferrari

O monegasco Charles Leclerc, actual piloto da Sauber, será o substituto de Kimi Raikkönen na Ferrari na próxima temporada, anunciou nesta terça-feira a escuderia italiana, em comunicado.

Aos 20 anos, Leclerc, filho do milionário dono da cadeia de supermercados com o mesmo nome, deixa a Sauber e ruma à Ferrari, com a qual já tinha assinado um pré-acordo.

Em sentido inverso segue Raikkonen, regressando à equipa suíça pela qual se estreou na Fórmula 1 em 2000. Depois disso seguiu para a McLaren, em 2002, tendo sido posteriormente contratado pela Ferrari, equipa em que ganhou o Campeonato do Mundo, em 2007, naquele que é o único título mundial de Raikönnen.

Na sua carreira, o piloto contabiliza 100 subidas ao pódio e vitórias em 20 Grande Prémios. Na temporada que ainda decorre, Raikönnen ocupa o terceiro lugar no Mundial a sete corridas do final, atrás de Lewis Hamilton (Mercedes) e Sebastian Vettel, seu companheiro de equipa na Ferrari.

Já Charles Leclerc fez a sua estreia na Fórmula 1 em Março deste ano, com a Sauber, depois de ter sido campeão de Fórmula 2 em 2017. Integrava desde 2016 a Ferrari Drivers Academy. Actualmente ocupa o 15.º lugar entre os 20 pilotos do campeonato, com 13 pontos.

