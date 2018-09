Benfica, Sp. Braga e Paços punidos com jogo à porta fechada

O Conselho da Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) avançou nesta terça-feira com a aplicação do castigo de um jogo à porta fechada para Benfica, Sp. Braga e Paços de Ferreira. Em causa estão distúrbios provocados por adeptos dos três clubes no decorrer da época 2017-18.

Esta decisão é ainda passível de recurso quer para o pleno do Conselho de Disciplina, quer para o Tribunal Arbitral do Desporto. No caso de os clubes avançarem para uma contestação formal, os castigos ficarão suspensos.

Na origem destas sanções está, no caso do Benfica, o arremesso de objectos perigosos (prática reincidente, no caso) por parte dos adeptos em direcção ao relvado (artigo 183.º do Regulamento de Disciplina), tendo o incidente que desencadeou o castigo ocorrida no encontro com o Estoril, no Estádio António Coimbra da Mota.

No que respeita ao Sp. Braga e ao Paços de Ferreira, trata-se da violação do artigo 181.º (agressões simples com reflexo no jogo por período igual ou inferior a dez minutos), que prevê uma sanação que pode ir de um a dois jogos à porta fechada. No caso dos minhotos, o jogo em causa foi a recepção ao Sporting, no caso dos pacenses, foi a recepção ao Belenenses.

