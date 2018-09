Instituto Técnico conseguiu bolsa para Juan Batista que foi estudar para a Madeira

O presidente do Instituto Superior Técnico (IST), Arlindo de Oliveira, afirmou ao PÚBLICO que o IST fez “o que era possível” para ajudar financeiramente Juan Batista, o luso-venezuelano de 20 anos que colocou o curso de Engenharia Civil da Madeira no primeiro lugar da lista dos cursos com as notas de ingresso mais altas ao ter uma média de entrada de 18,94 valores.

Através de um mecenas, o instituto arranjou-lhe uma bolsa que pagava alojamento (350 euros, mas o estudante tinha que encontrar o seu quarto), propinas (totais) e despesas correntes (200 euros), especificou ao PÚBLICO Rita Wahl, do Núcleo de Desenvolvimento Académico do IST.

Só que, depois de reflectir, o jovem referiu num email, a 21 de Junho, que não iria aceitar a oferta para continuar a cursar Engenharia Civil naquele estabelecimento, disse a técnica.

Ao PÚBLICO Juan Batista afirmou que essa oferta do IST chegou quando ele já estava a frequentar o segundo semestre na Universidade da Madeira, como aluno externo. E "estava a correr bem", disse. "Cheguei a procurar muitas vezes [quarto] em Lisboa e foi muito complicado - ou então as condições eram péssimas. Aquela oferta [de cerca de 550 euros] não era suficiente", afirma. Além disso, refere, teve receio de "se o curso corresse mal" ter que suspender "a bolsa de mérito".

Agora está como aluno interno da Universidade da Madeira e vive em casa dos familiares - portanto não tem as mesmas despesas. Juan Batista confessou que está cansado de "responder a tantas perguntas".

O jovem esteve inscrito no IST no primeiro semestre do ano lectivo passado. Rita Wahl diz que recebeu o alerta das suas dificuldades financeiras em Fevereiro quando dois colegas do jovem e um tutor foram ao Núcleo de Desenvolvimento Académico falar sobre o seu caso. Nessa altura Juan Batista já tinha partido para a Madeira. A 23 de Fevereiro conversaram e “ele explicou que tinha dificuldades financeiras, e que por isso não ficou.” Antes disso nunca recorreu ao gabinete para pedir apoio, refere a técnica.

