Procuradoria

A PGR, e todos que na mesma diligenciam, tem feito muito trabalho, o que evidentemente é muito positivo. Mas, agora começa a abeirar-se o tempo de todos sentirmos – de facto - que “há mais que acusações”, que há mais que “arguidos”. Eternizar processos e a estes “juntar” a cada dia um novo já não é de modo algum “sustentável”. Os media ficam maravilhados por terem todos os dias mais um “caso” que lhes enche horas e horas, dias e dias de emissões, de directos e indirectos, de páginas e primeiras páginas de todos os jornais.

E de repente temos mais um processo e mais uma dúzia de arguidos, e nesta onda nada arranca com princípio, meio e fim. Tudo terá de ter um tempo diferente para todos podermos conseguir entender que a Justiça é justa e funciona, sempre, para todos.

Augusto Küttner de Magalhães, Porto

Nós e os telemóveis

O uso e abuso do telemóvel seja onde for, está a tornar-se numa doença, num vicio como o tabaco ou o jogo, e por isso mesmo precisa mais tarde ou mais cedo de tratamento médico. É na rua obstruindo a passagem, é numa loja, no restaurante, conduzindo carro com a agravante de perigo eminente, nas salas de espectáculo fechadas - até na Gulbenkian onde, com a maior desfaçatez, pessoas com idade para ter juízo abrem o telemóvel sobressaindo na escuridão uma lanterna florescente, distraindo quem está a assistir ao concerto. Chegamos ao ponto de ver em Campo de Ourique um policia dos chamados “gratificados” em vigilância a uma ourivesaria absorto no seu brinquedo, deixando a abertura para um roubo. Com certeza que os telemóveis cada vez mais completos são umas máquinas infernais com imensas potencialidades, mas quando se tornam meros brinquedos que por vezes atingem os outros, tem de haver uma certa disciplina e respeito pelo seu semelhante.

Carlos Leal, Lisboa

Lisboa lindíssima e suja

Fernando Medina aposta muito no turismo. Este, tem basto retorno para poucos. Sabemos receber os turistas, mas caminhamos para "não" ver lisboetas, na capital… Nos bairros populares que frequento é um défice de residentes cavalgados nos despejos promovidos por Assunção Cristas (CDS).

Além dos traficantes, que vendem louro prensado por haxixe, incomodando nacionais e estrangeiros, impunemente, a sujidade está na ordem do dia. É marcante e desolador em locais fora do coração da cidade. Não deve acontecer! Há tanta gente desempregada que quer trabalhar...

Vítor Colaço Santos, Areias

Atentado à liberdade

A atitude do PCP em retirar da Festa do Avante o livro Sou eu mais livre, então, de Luaty Beirão, configura um atentado à liberdade de expressão. Rumo à vitória, de Álvaro Cunhal, e muitos outros livros foram proibidos durante a” longa noite fascista”. Seria de esperar do partido que teve militantes assassinados pela polícia política do salazarismo uma posição consentânea com o regime democrático instaurado com o 25 de Abril. Autoproclamar-se o campeão da luta contra os 48 anos de ditadura não chega para a sã convivência democrática.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

