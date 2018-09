Ataque com faca provoca sete feridos em Paris

Pelo menos sete pessoas ficaram feridas este domingo devido ao ataque de um homem armado com uma faca e uma barra de ferro, em Paris, França. O ataque aconteceu pelas 22h45 locais (21h45 em Portugal Continental).

De acordo com o jornal francês Le Parisien, o atacante atingiu três pessoas no interior de um cinema, dois homens e uma mulher. Saiu do cinema e feriu mais quatro pessoas antes de ser detido pelas autoridades francesas. Cinco das vítimas do ataque estão em estado grave, conta o mesmo jornal.

De acordo com a informação adiantada pelo Le Parisien, o suspeito é maior de idade e tem nacionalidade afegã.

Os elementos recolhidos até agora pelas autoridades não permitem estabelecer se este foi um ataque terrorista, cita a Reuters.

As autoridades francesas estão a acompanhar o caso como uma tentativa de homicídio.

