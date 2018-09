No Ponto: montejuntos (Cadaval)

O pequeno docinho que fomos provar ao Cadaval não tinha, à partida, nada de outro mundo. Massa filo, doce de ovos e amêndoa, enfim, tudo aquilo que já conhecemos. Há só um detalhe especial: é muito bem feito.

Foi criado há poucos anos, com a Serra de Montejunto a inspirar a receita. Experimentando de uma maneira e de outra, ficou assim. Pois bem, agora é uma especialidade do concelho. Quem passar por aqui que leve uma caixinha e vai ver como desaparecem num instante.

A Doçaria Portuguesa

Cristina Castro criou o projecto No Ponto para registar e dar a conhecer os doces do país. Tem vindo a publicar a colecção A Doçaria Portuguesa, "os mais completos livros sobre a história e actualidade dos doces de Portugal". A investigação para este trabalho levou a autora a viajar por todos os concelhos em busca de especialidades doceiras. A partir da oportunidade de ver como se faz, de falar com quem produz, de conhecer vidas, histórias e tradições associadas à doçaria, surgiram os vídeos que desvendam um pouco de cada doce. Regularmente, a Fugas revela um vídeo novo sobre um doce diferente.

