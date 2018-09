Portugal tem três mestrados em gestão entre os 100 melhores do mundo na lista do Financial Times. O mestrado em gestão da Católica Lisbon School of Business and Economics subiu oito lugares no ranking e ocupa agora o 30.º lugar, a par do mestrado da Nova School of Business and Economics, que em 2018 piorou os seus resultados, tendo passado da 17.ª para a 30.ª posição. A estes soma-se o mestrado da ISCTE Business School, que entrou pela primeira vez na lista em 2017 e subiu sete lugares, classificando-se na 77.ª posição.

O ranking dos mestrados em gestão do Financial Times é um dos vários que o jornal publica ao longo do ano e é uma forma de as universidades se promoverem junto dos estudantes e dos executivos. O jornal britânico analisa 17 indicadores que avaliam a qualidade do mestrado e da escola, tendo em conta dimensões como a progressão na carreira, a diversidade da escola e a experiência e investigação internacionais.

Olhando para o indicador relacionado com a recuperação do investimento académico, o mestrado nacional que apresenta o tempo mais reduzido para a recuperação do valor da propina com base no salário actual dos graduados é o do ISCTE, obtendo a 27:ª posição na lista global. Um comunicado desta escola realça que esse é o resultado dos “preços competitivos do programa”, que permitem que os graduados “recuperem o investimento académico numa janela temporal muito reduzida”. A Nova está na 39.ª posição e a Católica na 40.ª.

Já no que respeita à evolução do percurso profissional após a conclusão do mestrado, é a Católica que dá mais garantias, estando entre os nove melhores do mundo. Já o mestrado da Nova ocupa o 12.º lugar e o do ISCTE é o 21.º da lista.

O Financial Times analisa também os mestrados que mais importância dão à igualdade de género. No caso de Portugal, a Nova Nova School of Business and Economics é a faculdade que tem maior percentagem de mulheres (67%), seguindo-se o ISCTE (50%9 e a Católica (31%).

À semelhança dos dois anos anteriores, a lista do Financial Times é liderada pela Universidade de St. Gallen, na Suíça, que ocupa o primeiro lugar. A HEC Paris, em França, mantém o segundo lugar e a London Business School, no Reino Unido, ocupa a terceira posição, destronando a espanhola IE Business School.

Portugal é o sexto país com mais escolas de gestão contempladas no ranking (três), a par de Espanha, Canadá, Índia, Itália e China. A França lidera no número de escolas (21), seguindo-se o Reino Unido (19), a Alemanha (seis), a Bélgica (cinco) e a Holanda (quatro).

