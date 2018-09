Exportações aumentam 13% em Julho

As exportações portuguesas de bens aumentaram 13% em Julho, acelerando em relação ao mês anterior (9%), enquanto as importações aumentaram 11% em termos homólogos, desacelerando face a Junho (16,5%).

Segundo os dados hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), excluindo os combustíveis e lubrificantes, as exportações aumentaram 11% e as importações cresceram 11,4% (contra a subida de 7,3% e 8,6%, respectivamente, em Junho de 2018).

PUB

O défice da balança comercial de bens agravou-se em 32 milhões de euros face ao mesmo mês de 2017, para 1,168 mil milhões de euros.

PUB

Excluindo os combustíveis e lubrificantes, a balança comercial atingiu um saldo negativo de 788 milhões de euros, correspondente a um aumento do défice de 98 milhões de euros em relação a Julho de 2017.

No trimestre terminado em Julho de 2018, as exportações e as importações de bens aumentaram, respectivamente, 9,4% e 8,7% face ao mesmo período de 2017.

PUB