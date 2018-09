Aeroporto de Lisboa é o 21.º pior em pontualidade

O aeroporto de Lisboa, gerido pela ANA, do grupo francês Vinci, ficou, em Agosto, no 21.º pior posto, entre 1.194 infra-estruturas aeroportuárias, em termos de pontualidade na tabela da empresa de informação estatística OAG, divulgada esta segunda-feira.

Depois de em Julho ter registado o 10º pior lugar, a infra-estrutura da capital portuguesa registou em Agosto uma taxa de pontualidade de 40,3% em 10.017 voos, classificando-a na 21.ª pior posição. A taxa de cancelamentos foi de 1,1% em Lisboa.

A liderar esta tabela esteve a infra-estrutura alemã de Saarbrueken, ao garantir 97,5% de pontualidade em 323 voos, enquanto no extremo opostos, em 1.194.º, seguia o aeroporto de Tunes, que registou 13,7% de partidas a horas num total de 2.539 voos.

O aeroporto do Porto, (também gerido pela Vinci, uma vez que a ANA, privatizada em 2013 é a gestora única de todos os aeroportos portugueses) classificou-se no 1.110.º posto, com uma pontualidade de 52,8% em 4.131 voos, enquanto o de Faro, em Agosto, seguiu na posição 939.ª, com 65,6% de pontualidade em 3.356 voos.

Nos Açores, Ponta Delgada classificou-se na 993.ª posição, com um registo de 62,8% em termos de pontualidade e 1.115 voos, e na Madeira, a infra-estrutura do Funchal seguiu na 947 posição, com 65,3% de partidas sem atrasos e 1.006 voos durante Agosto.

