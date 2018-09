Les Moonves, presidente da CBS, demite-se após novas acusações de assédio sexual

O director-executivo do canal televisivo norte-americano CBS, Leslie Moonves – que tinha sido acusado de assédio sexual em Julho, numa investigação levada a cabo pela revista New Yorker – demitiu-se este domingo, horas depois de a mesma revista ter publicado um artigo com seis novas acusações. Na reportagem publicada no domingo (novamente uma investigação feita pelo repórter Ronan Farrow, que recebeu um Pulitzer pelas suas reportagens sobre Harvey Weinstein e o movimento de denúncia #MeToo), seis mulheres denunciam casos em que foram alvo de assédio sexual por parte de Moonves, casos esses que aconteceram entre as décadas de 1980 e 2000.

Algumas das denúncias dão conta de que Moonves as obrigou a fazer sexo oral, que lhes expôs o seu corpo sem consentimento e que fez uso da violência física para as intimidar, refere a revista. Depois de terem rejeitado as suas investidas, há ainda quem revele que o director-executivo retaliou contra elas, prejudicando as suas carreiras. Entre as delatoras está a escritora Jessica Pallingston e a gestora Phyllis Golden-Gottlieb.

O primeiro artigo publicado em Julho dava também voz às acusações de actrizes, produtoras e argumentistas sobre “beijos violentos”, toques indesejados e represálias nas carreiras. À data, no final de Julho, a CBS decidiu que Moonves se manteria no cargo, uma medida que contrastava com a reacção mais imediata de outros casos do género na indústria cinematográfica e de entretenimento. O CEO estava desde então a negociar a sua saída da empresa – num valor que pode rondar os 100 milhões de dólares (86 milhões de euros) –, mas acabou por fazê-lo sem receber qualquer compensação, até que sejam conhecidos os resultados de uma investigação independente para averiguar as acusações de que é alvo.

Moonves, de 68 anos e marido de Julie Chen, negou as acusações e diz que os casos que teve foram consensuais. Ainda assim, a CBS decidiu doar 20 milhões de dólares (cerca de 17 milhões de euros) a grupos que apoiem o movimento de denúncia de assédio sexual #MeToo e a grupos que apoiem a igualdade salarial entre homens e mulheres.

O director-executivo é um dos homens mais poderosos do entretenimento e fazia parte da CBS desde 1995, tendo assumido aquele cargo em 2006. Enquanto não houver substituto para o cargo de director-executivo, será Joseph Ianniello, que já integrava a equipa de administração da CBS, a assumir os comandos do canal televisivo.

