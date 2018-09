Assim vai o nosso país

Terminaram as férias para a maioria dos portugueses que, como já vem sendo hábito, são gozadas no mês de Agosto. Entretanto, e as eleições são só no próximo ano, e todos os dias surgem "telenovelas"... para todos os gostos. Vejamos: Operação E-Toupeira (relacionada com o Benfica); eleições no Sporting para substituir um ex-presidente psicologicamente perturbado; ministro da Educação em "guerra" permanente com os sindicatos; duas dezenas de processos de reconstrução de casas destruídas em Pedrógão Grande sob suspeita; Operação Marquês, relacionada com o ex-primeiro-ministro José Sócrates, continua fechada nos tribunais.

Duas/três páginas deste jornal, não chegavam para continuar a descrever como vai o nosso país. Fecho este texto, com uma boa notícia o chamado Governo da "geringonça" decidiu aumentar as pensões dos reformados em dez euros. Este montante não chega para pagar "meia de leite" e uma torrada no café onde normalmente leio este jornal! E proclama o primeiro-ministro, António Costa, que este país faz inveja a outros da Comissão Europeia...

Tomaz Cardoso Albuquerque, Lisboa

A cultura da maldade

Quem observar com cuidado as regras de convivência social, ou seja, os códigos que regulamentam o dia-a-dia dos cidadãos, verificará que, distribuídos os comportamentos que se exigem como obrigatórios e normais, há um rol de castigos e multas para os não cumpridores e nunca um reconhecimento para o cidadão responsável e respeitador. Na sequência criam-se brigadas para perseguir os que erraram e nunca equipas para reconhecer e premiar os cumpridores. Isto começa a ser sufocante e destrói a sã convivência que devia existir entre os seres humanos.

Dois exemplos; o registo criminal e livro de reclamações. No primeiro, regista-se todos os castigos a que o cidadão foi submetido em função de erros ou crimes perpetrados. Porque não um registo de cidadania onde também os actos ou contribuições para o bem-estar social pudessem ser consultados, da mesma forma que se insere os erros do nosso semelhante?

No segundo, porque motivo os dirigentes que supervisionam os serviços, sejam públicos ou privados, só lhes interessa os maus momentos e não querem saber dos bons comportamentos do servidor? O livro em causa, denominado “livro de reclamações”, devia chamar-se “livro de ocorrências”, pois quando somos atendidos de forma superior devíamos dar conhecimento a quem de direito e serem tidos em conta, também, esses comportamentos.

Mas o respeito pelo cidadão é uma seara que já não se pratica ou está fora de moda, porque salientando os erros dos outros, nós, os que nunca ou raramente erramos, estamos num patamar acima da vulgaridade. A isto, pode-se chamar, com propriedade, a “cultura da maldade”, que contribui para o “inferno social”.

Joaquim Carreira Tapadinha, Montijo

