Miguel Oliveira segundo classificado no GP de São Marino

O piloto português Miguel Oliveira, aos comandos de uma KTM, foi neste domingo segundo classificado na corrida de Moto2 do Grande Prémio de São Marino, 12.ª prova do Mundial de velocidade, no Circuito Marco Simoncelli, em Misano, Itália.

Miguel Oliveira, que partiu do nono lugar, só não conseguiu ultrapassar o italiano Francesco Bagnaia (Kalex), que somou o sexto triunfo da época e reforçou a liderança do campeonato, somando mais oito pontos do que o português (214 contra 206).

No campeonato de Moto2 de 2018, o piloto de Almada soma agora oito pódios (dois triunfos, quatro segundos lugares e dois terceiros), um quarto posto, um quinto e dois sextos.

O Mundial de velocidade prossegue a 23 de Setembro, com a realização do Grande Prémio de Aragão, em Espanha.

