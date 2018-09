Frederico Varandas: "Começámos a vencer o adversário mais terrível, o Sporting fracturado"

O novo presidente do Sporting, Frederico Varandas, já tomou posse como 43.º presidente do Sporting, sucedendo a Bruno de Carvalho.

"Eu nasci Sporting, cresci Sporting, respiro Sporting, mas não sou Sporting", começou por esclarecer. "A minha primeira prioridade é unir o Sporting Clube de Portugal. E ontem começámos a vencer o adversário mais terrível que já tivemos na nossa história: o Sporting fracturado", afirmou.

Num discurso centrado na união do clube onde "o passado ficou para trás", o novo presidente vincou que tinha como missão "virar a página do Sporting".

PUB

PUB

Varandas foi recebido com palmas no auditório Artur Agostinho, no Estádio José Alvalade, para a sua tomada de posse.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O presidente eleito foi escolhido este sábado com 42,32% dos votos dos 22 mil sócios que se deslocaram às urnas.

Frederico Varandas, de 38 anos, tem formação médica (é especialista em medicina desportiva e reabilitação) e militar (tem a patente de capitão desde 2009). Chegou ao clube dos "leões" ainda em criança — praticou ginástica —? e fez parte da claque Juventude Leonina durante a adolescência.

Varandas integrou a estrutura do Sporting durante a presidência de Godinho Lopes e permaneceu no clube nos mandatos de Bruno de Carvalho. Saiu em Maio por não se rever “na faceta autocrática e sectária” de Bruno de Carvalho.

PUB