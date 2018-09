De Nova Iorque, com amor. Adam J. Kurtz, 29 anos, é um "artista, autor, designer, orador, marca" — e mais "qualquer coisa que me deixem fazer", provoca — canadiano, agora com marido e estúdio nos Estados Unidos. Foi a partir daí que desenhou alguns dos artigos que vende há quase dez anos, como a agenda anual Unsolicited Advice (conselhos que ninguém pediu) e os balões para pedir desculpa (Sorry I'm Such An Asshole). Adam escreve, à mão, pequenas notas que gostavas de encontrar na tua lancheira do almoço. Juntou-as a todas no livro que publicou mais recentemente, o Things Are What You Make of Them, editado pela Penguin Books em 2017. São 13 textos destacáveis pintalgadas com coloridos "conselhos e inspiração para quem faz arte (ou qualquer outra coisa)" saber lidar com a rejeição, o falhanço ou o cansaço. Antes já tinha publicado, pela mesma editora, o 1 Page at a Time e o Pick Me Up, bem conhecidos por quem gosta de escrevinhar em diários de bordo.

Em todos os trabalhos fala com humor negro e optimismo das encruzilhadas no processo criativo (e na vida). Por isso, à lista de coisas que faz, às vezes junta, em tom de brincadeira, "terapeuta". Mesmo que leia o que escreve várias vezes ao dia.