Olivença e o franquismo sociológico

Não quero discutir a validade, ou não, da reivindicação oficial (porque ela é oficial) sobre Olivença. O que me interessa assinalar é que, tal como o salazarismo foi conivente com o franquismo, o regime democrático (que apoio) tem sido conivente com o chamado franquismo sociológico. Já que há uma discordância entre Portugal e Espanha sobre o território (questão a ser abordada noutro âmbito), como é possível que Lisboa, dentro do clima de amizade existente (e ainda bem!) entre Madrid e Lisboa, fique indiferente a esta falsificação da História? Que não proteste quando, em folhetos turísticos, se resuma a História de Olivença à sua fundação talvez por volta de 1230 pelo Reino de Leão (como aldeia e pequena fortificação templária), se refira que em 1297 passou a Portugal... e, sem que mais nada seja dito, se diga que em 1801 passou à posse de Espanha, dando a entender que voltou ao lugar certo? Isto não é informação, mas sim propaganda política nacionalista, que é o que também é o que se ensina nas escolas de Olivença. (...)

Frederico Lobo Gama, Costa da Caparica

O bico do urubu

Ainda a procissão das “toupeiras” não saiu do adro e já muitos figurões se começam a perfilar, posicionando-se com o objectivo de tirar o melhor partido daquilo que eles pensam vir a acontecer.

Como a generalidade dos portugueses, não conheço em detalhe o processo E-Toupeira e por isso aguardarei a sua evolução. Tomarei então a minha posição e não será o meu benfiquismo que me toldará a visão ou obliterará a minha consciência. Aliás como já aconteceu há quase 30 anos com Vale e Azevedo.

Não me admiro nada com as reacções dos adversários de Benfica. É natural que assim procedam, como procederia a maioria dos benfiquistas caso as acusações tivessem os seus clubes como alvo. O que verdadeiramente me revolta e tira do sério é o voo dos abutres à volta da presa momentaneamente fragilizada.

Vi há pouco no telejornal o bico do urubu perante as câmaras a decretar a morte da vítima e a lançar a corda para ocupar a sua posição. Foi muito triste! É muito feio cuspir no prato onde já matou a fome!

Helder Pancadas, Sobreda

Difícil acreditar em atentado

Difícil acreditar em atentado a Bolsonaro. Bolsonaro e o Globo estão entre os principais responsáveis pela campanha de ódio e intolerância que vem se arrastando contra Lula e o PT. Bolsonaro anda cercado de seguranças profissionais e ninguém seria louco de cometer atentado, a não ser doente mental. No Brasil já teve precedente no atentado a Lacerda. Um tiro no pé que nunca ele deixou examinar ou ver a bala ou o ferimento, mas levou Getúlio ao suicídio. Bolsonaro é o símbolo da violência pela violência. O seu lema: “Bandido bom é bandido morto”. Portanto, explora a violência como fim e não como decorrência de abandonos e injustiças. A direita que apoia Bolsonaro é a direita apologista dos terroristas de 64, que lançavam bombas, assassinavam inocentes e culpavam a esquerda. A direita golpista viu que não tem chance. Vai apoiar Bolsonaro e entrou no jogo sujo.

Antonio Negrão de Sá, Rio de Janeiro

