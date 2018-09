José Eduardo dos Santos deixa liderança do MPLA "de cabeça erguida"

O antigo Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, deixa neste sábado de ser o líder o MPLA, partido que governa o país desde a independência, em 1975. No discurso de abertura do congresso extraordinário do partido, em Luanda, assumiu que nos quase 40 anos que esteve no poder cometeu erros, mas disse sair “de cabeça erguida”, cita a agência Lusa.

Ainda este sábado, o Movimento Popular de Libertação de Angola elege João Lourenço para o cargo, o que significa que passa a ser ele a concentrar poderes ao acumular a chefia do Estado com a do partido.

Foto A primeira página do Jornal de Angola

Ouvidos pelo Jornal de Angola, representantes da oposição sublinharam que a saída de José Eduardo dos Santos do poder aconteceu porque foi forçado a isso. Alcides Sakala, deputado da UNITA, disse que o que aconteceu ao ex-Presidente deve ser um ensinamento para os líderes africanos saberem chegar ao poder e sair sem serem empurrados pela força das circunstâncias. Disse que muitos líderes de países africanos têm estado a alterar as constituições dos seus países para garantirem a sua continuidade no poder.

André Mendes de Carvalho, da CASA-CE (Convergência Ampla de Salvação de Angola — Coligação Eleitoral), reforçou que a saída de Eduardo dos Santos derivou das circunstâncias e não foi um processo natural.

A mudança de liderança no MPLA é a última etapa no processo de passagem de poderes depois de João Lourenço — que foi o candidato à presidência designado por Eduardo dos Santos — ter tomado posse, em Setembro de 2017. O aparelho político, económico e financeiro angolano estava nas mãos da família dos Santos e os seus filhos foram afastados das empresas públicas (Isabel dos Santos da Sonangol), do Fundo Soberano (Filomeno dos Santos) e de um dos canais da televisão pública (Welwitshea ‘Tchizé’ e José Paulino ‘Coreon Du’ dos Santos). As mudanças nas lideranças foram do aparelho militar e policial à comunicação social.

Um ano depois da tomada de posse, faltava Lourenço retirar a marca Eduardo dos Santos do partido. Segundo a Lusa, são esperadas mudanças no Bureau Político, no Secretariado e no Comité Central. Mas o partido já dera sinais de que entrara numa nova fase — quando Eduardo dos Santos propôs a realização do congresso onde seria eleita a nova liderança para Dezembro deste ano ou Abril de 2019, a ideia foi chumbada, apesar de o partido ter dito que se tratou de um “melhoramento da proposta”, não de um chumbo.

José Eduardo dos Santos justificou a sua data com um compromisso que assumira de se envolver “pessoalmente” no grupo de trabalho que prepara a estratégia do MPLA para as primeiras eleições autárquicas no país, que vão instituir o poder local e que João Lourenço prometeu realizar até 2022.

Dentro do MPLA, disseram os comentadores políticos angolanos, a bicefalia — um líder no partido e um diferente na presidência — incomodava e criava o risco de um choque entre a ala ainda mais ligada a Eduardo dos Santos e outra mais próxima de Lourenço.

O Jornal de Angola (que é um órgão governamental) diz que neste congresso extraordinário “os discursos e mensagens cruzados vão reflectir o percurso de José Eduardo dos Santos à frente do partido e o seu legado cujo balanço pode levar tempo a ser avaliado”.

