As filhas adoptivas de um casamento feliz

O ferry, partindo de Bodø, sulcava as águas há mais de meia hora quando, com Mistérios, de Knut Hamsun, nas mãos, não resisti ao sono que já ia cabeceando, embalado por aquele berço gigante que prometia, daí a umas horas, levar-me até uma dessas contas de um rosário, desse arquipélago de mais de duas mil ilhas. Não me recordo de ter sonhado nessa antecâmara da morte que é o sono. Mas lembro-me de ter imaginado, momentos antes, a minha chegada, recebido pelas casinhas que se debruçam sobre o mar como varandas, nas suas cores de sangue, tão pitorescas, com as montanhas recortando-se no pano de fundo, com o mar, como se umas e outro, as montanhas e o mar, num casamento bem sucedido, tivessem adoptado essas duas mil filhas para, juntos, viverem numa eterna cumplicidade.

Era a cor das casas que mais me intrigava.

PUB

Um dia, cansado de dúvidas e tendo escutado diferentes teses, perguntei a Caroline Hömke a razão pela qual a maior parte das casas eram pintadas de vermelho — há outras cores, amarelo, azul, mas nenhuma delas produz tão nítido contraste com as águas de um azul por vezes turquesa e as montanhas que, no Inverno, vestidas de branco, caem a pique sobre o mar.

PUB

- Pintando-as de vermelho, o pescador tem mais facilidade em vê-las à distância. Tanto quanto sei, usam essa cor, uma mistura de sangue ou ferro com óleo de figado de bacalhau, por ser a mais barata. O proprietário da empresa de pesca da aldeia, sendo rico, preferia ter uma casa maior no centro, numa zona mais elevada em relação ao nível das águas do mar, e, uma vez que tinha dinheiro suficiente para comprar tinta de outra cor, optava pelo branco, admite Caroline Hömke, uma das responsáveis do posto de turismo de Svolvær.

Foto Sónia Arrepia

As rorbuer (rorbu no singular), muitas delas restauradas para serem convertidas em alojamentos turísticos, revelam uma aparência pobre e humilde, sem pretensiosismos, mas escondem uma história rica e quase milenar — foi no início do século XII que o rei Eystein I, também conhecido por Eystein Magnusson, mandou construir essas cabanas e uma igreja na aldeia de Vågan.

Se, há quase mil anos, o sector das pescas das Lofoten era já de importância considerável, e as rorbuer uma forma de acomodação bem estabelecida, em finais do século XVIII, com o boom da indústria, o parlamento norueguês não tardou a aceitar, em acta de 1816, a venda dos terrenos sobre os quais foram erguidas as aldeias de pescadores, muitas delas adquiridas nessa altura por ricos proprietários e armadores.

Num curto espaço de tempo, o número de cabanas aumentou drasticamente para satisfazer a procura, cada vez mais constante, dos pescadores que visitavam as Lofoten durante a temporada da pesca do bacalhau. Eram, por esse tempo, rorbuer de dimensões reduzidas, com camas onde dormiam dois ou três homens (uns com a cabeça repousada na cabeceira, outros com ela para os pés), iluminadas por velas ou pelas chamas de um fogo a céu aberto e, até finais do século XIX (em 1896 estavam registadas 2671 cabanas), sem fogão e sem janelas. Mas eram, mesmo assim, órfãs de tudo, um agradável refúgio para os homens esquecerem, ainda que por horas, o rigor do Inverno, tão apetecíveis e acolhedoras após dias e meses de trabalho árduo.

PUB

Foto Espen Mortensen

Os chifres do bode

Naquela manhã, de uma luz tão pura, reconheço em mim manifestações pueris quando observo, com visível deleite, a paisagem dramática que envolve Svolvær, na ilha de Austvågøy, a mesma onde se encontra situado o fiorde de Troll, palco dos ogres escandinavos e com apenas dois quilómetros de comprimento e muito estreito, pelo menos na entrada.

Capital regional, maior cidade das Lofoten, a despeito de não abrigar nem sequer cinco mil almas, Svolvær prende a atenção do viandante pelo cenário magnificente que a abraça, independentemente do lugar em que se encontra. Como sentinela, uma entre tantas outras, tem a popular Svolværgeita, um pináculo escalado pela primeira vez em 1910 que se ergue a 150 metros de altura e cujo acesso não é fácil para principiantes. Uma vez no topo do bode, como é conhecido, os mais corajosos saltam de um chifre para o outro, podendo contemplar, se assim o desejarem, um cemitério aos pés da montanha.

Na cidade, grande se comparada com a maior parte dos espaços urbanos das Lofoten, habitadas por cerca de 25 mil pessoas, também as galerias de arte e os museus atraem os olhares dos turistas, entre eles o Krigsminnemuseum, o museu da guerra, com uma colecção de artefactos que incluem, entre outros, uma lâmpada do couraçado Tirpitz e uma mala de Eva Braun, a companheira de Adolf Hitler, numa interessante viagem por esses tempos conturbados da história.

Calculo a distância e percebo que pouco mais de 130 quilómetros me separam de Å, na ponta sul da ilha de Moskenes. A relativa proximidade é mais uma razão para levar os meus passos até essa aldeia (originalmente uma quinta) de que apenas conhecia fotografias que me pareciam sempre trabalhadas, na luz e no contraste. Mas quando já lhe sinto o cheiro, umas três horas depois de deixar para trás Svolvær, não me parece tão irreal, todo o conjunto dá ares de postal ilustrado, desses que já quase ninguém escreve para familiares ou amigos.

Foto DR

As suas casinhas, as rorbuer, atiram-se sobre as águas a esta hora tranquilas, as montanhas preenchem a maior parte da moldura, o bacalhau seca aqui e acolá, em verdadeiras catedrais de madeira. Bem preservada e fiel às suas tradições, apesar do impacto que o turismo começa a ter entre as suas gentes, Å oferece uma visão encantadora de algumas das suas casas do século XIX, bem como um interessante museu de pesca e, aqui e ali, barcos antigos, uma padaria que nos remete para esse período, armazéns, todo um conjunto agradável para plantar os olhos durante umas horas, num ritmo de procissão, sem pressas.

Não muito longe, caminhando um pouco, do topo de uma colina a vista sobre a ilha de Værøy estimula a contemplação. “Ali, o vasto leito das águas, fendido e suturado por mil correntes desencontradas, explodiu subitamente numa frenética convulsão — arfando, borbulhando e assobiando — girando em gigantescos e incontáveis turbilhões, todos eles rodopiando e mergulhando para leste com uma rapidez que a água nunca atinge em lado algum a não ser em grandes cataratas.”

Værøy é a ilha de Vurrgh no livro de Edgar Allan Poe, Uma descida no Maelström, uma história inspirada nesse famoso redemoinho que é o Moskstraumen e que tanto seduziu, também, Júlio Verne.

Foto Loeken Baard

Reine, a bela acordada

Regresso à estrada, à E10, agora cruzada no sentido inverso, na direcção de Reine. Não são mais de dez quilómetros desde Å mas a força da natureza, convidando a admirá-la, retira atenção à condução e é um constante apelo para mais uma paragem, retardando a chegada a esse lugar que já foi considerado o mais bonito do mundo.

O estatuto parece-me exagerado, mas a verdade é que Reine cativa desde o primeiro instante em que se dá a conhecer. Decido ficar uns dias por aqui: um ocupo-o a subir ao Reinebringen, a uma altura de 450 metros, com uma panorâmica difícil de descrever sobre Reine e grande parte do arquipélago; no outro, apanho um ferry que me leva, ao fim de 15 minutos, até à pequena povoação de Kjerkfjorden, seguida de uma caminhada de uma hora até à praia de Horseid, com as suas areias brancas vigiadas por sumptuosas torres de granito; ao terceiro dia, volto a apanhar o ferry da manhã, agora com destino à aldeia de Vindstad e, percorrendo um trilho ao longo do fiorde, chego em pouco tempo à praia Bunes.

E por ali fico, sonhando, reflectindo: será que um turista, chegando ignorante, de olhos vendados, a uma das praias das Lofoten, seria capaz de responder acertadamente à pergunta “em que país se encontra”, questiono — e tenho dúvidas.

Polinésia, Seychelles, algum lugar no Mediterrâneo, na Grécia. Dificilmente a Noruega, para mais a uns escassos cem quilómetros do Círculo Polar Árctico.

Perdido nestes pensamentos, quase esqueço que são horas de apanhar o ferry de volta a Reine, para a admirar pela noite dentro, tão silenciosa e tão cheia de luzes que rebrilham nas águas.

Todos os nomes são sugestivos, remetem-me para os vikings, Austvågøy, Gimsøy, Flakstadøy, Vestvågøy, não soam melodiosos mas vivem numa quietude que só é abalada de quando em quando. Não posso falar de todas as ilhas, de todos os lugarejos, de todas as emoções. Entrego-me a Henningsvær, a Veneza das Lofoten, preservada e tão cheia de vida, quase uma irmã gémea de Reine, com as suas casinhas coloridas decorando o porto abrigado pelas montanhas. Para manter este carácter, Henningsvær beneficiou do facto de apenas ter ficado ligada, através de uma ponte, à ilha de Austvågøy em 1981, evitando, dessa forma, ser afectada pela era do betão, nas décadas de 60 e 70 do século passado, anos que correspondem à transformação estética (ou à inestética) de algumas aldeias e vilas das Lofoten.

Aumentar

Numa manhã com escassas nuvens, subo ao Glomtinden, a pouco mais de 400 metros, alcanço com os olhos tudo à minha volta.

Sinto-me satisfeito. Por agora.

O ferry está de partida. Instalo-me e prossigo a leitura de Mistérios, de Knut Hamsun, sempre com as imagens das Lofoten tão presentes na memória. “E, logo a seguir, deixas-te flutuar calmamente em ventos e ondas, tornando-te alvo de torrentes idiotas de pensamento. Deixa a mente divagar, sabe tão bem ceder, parar de lutar. E por que razão lutar? Um viajante que deixou de viajar não deveria ter direito a fazer o que quer nos seus últimos momentos? Sim ou não? Ponto final. E fazes o que o teu espírito te manda.”

A mim, o espírito, depois de ver as Lofoten, essas filhas adoptivas de um casamento feliz entre mar e montanha, manda-me viajar.

A segunda vida das Lofoten Foto Todos os anos, no último fim-de-semana de Março, Svolvær acolhe o Campeonato do Mundo de Pesca do Bacalhau, uma competição com seis centenas de participantes em representação de oito países. Às nove da manhã, mal se escuta o som produzido pela pistola, os pescadores, profissionais ou amadores, deixam o porto de Svolvær à procura daquele que é, talvez por experiência, o melhor lugar para pescar, numa luta intensa e feroz que se prolonga até às duas da tarde. Depois dessa hora, os barcos regressam, há entre cinco a seis mil pessoas (dez vezes mais do que a população local) à espera nos cais, é altura de pesar a gratidão do mar, de atribuir prémios, um para o maior peixe, outro para o peso da pescaria. Às sextas, qualquer espécie concorre aos troféus mas no sábado, dia de encerramento desse insólito campeonato, apenas o bacalhau é admitido a concurso. São grandes, por vezes. Há registo de um com 19,2kg, em 2011, e de um outro, em 1997, com 27,5kg. Nas Lofoten, o bacalhau é rei mas o trono parece afectado por um princípe chamado turismo, com tudo o que possa trazer de positivo ou negativo para uma população que ainda se revê nas suas tradições tão ancestrais. - Temos registado, entre a população local, algumas queixas em relação ao lixo, ao campismo selvagem e ao tráfego. Mas, em comparação com outros lugares turísticos pelo mundo fora, nas Lofoten os turistas espalham-se pelas diferentes ilhas do arquipélago — têm, por isso, capacidade para receber ainda mais, garante Caroline Hömke. Desde 2013 que se regista um acréscimo no número de turistas atraídos pelas Lofoten e se, em 2015, pouco passou dos 400 mil, já o ano passado bateu todos os recordes, aproximando-se perigosamente do meio milhão, um registo que não inclui aqueles que, chegando de cruzeiro, as visitam num dia ou os adeptos de campismo selvagem, tão impregnado na vida dos noruegueses e de alguns europeus, não todos, certamente, com dificuldade para suportar as despesas no quarto de um hotel. Na Noruega, aprende-se rápido: Tusen dyrt. Muito caro. O receio de que estas vagas possam provocar mais construção paira no ar, como defende Caroline Hömke, do turismo local. - Acredito que, no momento em que começarem a construir grandes hotéis e um grande aeroporto, mais o aumento no tráfego marítimo com a presença de mais cruzeiros, nessa altura, tenho a certeza, não serão, nunca mais, as mesmas Lofoten. Cada vez são mais os turistas que visitam as ilhas fora da época alta, alguns para a prática de esqui, outros para observarem o fenómeno da aurora boreal. Não evito esboçar um sorriso quando Caroline Hömke faz uma confidência. - No Inverno, vê-se mais e mais carros de aluguer e muitos dos turistas não são propriamente bons condutores em condições climatéricas mais extremas, pelo que não raras vezes necessitam de assistência na estrada. Agora mais a sério: - Nessa época do ano, há muitos suíços que visitam as Lofoten, porque apreciam a combinação entre as montanhas e o mar. Ninguém se cansa desta panorâmica. E, por outro lado, é um lugar prático: tão depressa se está a pescar ou a nadar quando o mar está calmo, como a fazer uma caminhada, bastando para isso subir a uma das colinas tão próximas. A construção de pontes ligando as ilhas se, por um lado, parece incentivar os jovens locais a partir com mais facilidade à procura de outros desafios, por outro, implicou a chegada de mais visitantes, com um claro impacto na indústria do turismo. - Por vezes, quando falo com as pessoas mais idosas, elas contam-me, por exemplo, que demoravam um dia inteiro de ferry para ir de um extremo ao outro das ilhas, recorda a responsável pelo turismo. A costa oeste das Lofoten apenas teve electricidade em finais da década de 50 do século passado e o próprio turismo teve de esperar até aos anos 1990 para conhecer algum desenvolvimento. Nos dias de hoje, há já alguns restaurantes que abrem as suas portas aos clientes logo a partir de Fevereiro, conferindo vida a lugares que antes, nos meses de Inverno, não fosse a actividade da indústria da pesca, mais pareciam adormecidos no tempo. Nos últimos anos, as Lofoten, com uma área total de mais de 1200km2, tornaram-se num lugar chique e apetecível também para a burguesia norueguesa, que vai adquirindo nestas paisagens do Norte exótico segundas residências — Reine é o epicentro desta moda. Como eu as percebo. Nas Lofoten, os homens gostam de falar do tempo, das tempestades e das vagas fortes, que ainda continuam a registar com uma câmara fotográfica como crianças enternecidas. Olham com respeito esse mar por onde correm, nos primeiros meses do ano, toneladas de bacalhau, que por estes lados se conhece por skrei. É a altura da desova, em que o peixe é mais saboroso, porque os músculos estão mais fortes após uma longa travessia. Repete-se, todos os anos, o ritual. Em 2008, perante a ameaça de explorações petrolíferas nas proximidades, estes mesmos homens, tão tradicionais, rejeitaram a convivência com um monstro que ameaçava a sua principal actividade — e disseram, bacalhau sim, petróleo não. Um dia podem fazer o mesmo ao turismo.

Informações Uma vez que a Noruega integra o Espaço Schengen, os cidadãos portugueses não necessitam de visto, devendo apenas munir-se de um documento de identificação, que tanto pode ser o passaporte, como o bilhete de cidadão ou mesmo o bilhete de identidade. A língua oficial é o norueguês mas a maior parte da população, discreta mas sempre pronta a ajudar, fala fluentemente o inglês. A moeda em circulação é a coroa — um euro equivale a cerca de 9,50 coroas norueguesas.

A visitar Ballstad, porto de pesca na costa ocidental, aninhado entre montanhas que são consideradas das mais antigas do mundo, é um dos muitos lugares a ter em conta durante a sua errância pelas Lofoten. Entre as praias, pode tentar Haukland, Eggum e Unstad, frequentada por surfistas. Próximo de Leknes, talvez se revele interessante uma visita ao museu viking e, dispondo de tempo, não deixe de pisar o trilho que percorre a costa da ilha de Andøy.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Quando ir Como acontece numa grande parte da costa ocidental do país, as ilhas Lofoten beneficiam da benevolência do clima. A despeito da latitude, as correntes marítimas quentes com origem no mar do Norte proporcionam ao arquipélago um clima oceânico, ou temperado marítimo, com registos, mesmo no Inverno, capazes de fazer roer de inveja muitos europeus dos países do Sul da Europa. No Verão, os termómetros apontam para uma média de 13 graus em Julho (o que regista maior número de turistas), mês em que podem, com alguma facilidade, chegar aos 30 graus — mas pelo menos com muitos dias em que rondam os 25. É importante não ignorar que, estando pelas ilhas, também está na região Árctica, próximo do Pólo Norte — apenas para não se esquecer de que as temperaturas tombam à medida que a noite vai caindo.

Onde dormir Fast Hotel Lofoten

Austnesfjordgata, 12

Svolvær

Tel.: 00 47 948 948 06

E-mail

Site Preço: a partir de 630 coroas por um duplo. Aberto em 1968, e completamente renovado já este ano, o Fast Hotel Lofoten (há outros da mesma cadeia no arquipélago), com 25 quartos, beneficia de óptima localização (a curta distância da ponte Svinøybrua, com uma panorâmica soberba) e de uma atmosfera tranquila numa zona residencial. Henningsvær Rorbuer AS

Banhammeren, 53

Henningsvær

Tel.: 00 47 760 660 00

E-mail

Site Preço: entre os 1400 e 3300 coroas por noite, dependendo da rorbu eleita Com um total de 25 rorbuer (mais um apartamento) elegantemente restauradas, o espaço goza de tranquilidade e de vistas admiráveis sobre o mar e a montanha, proporcionando, ao mesmo tempo, um grande número de actividades, como caiaque, pesca e aluguer de barcos, entre outros.

Onde comer Fiskekrogen

Dreyersgate, 29

Henningsvær

Tel.: 00 47 760 74 652

E-mail

Site Aberto de terça a sexta, entre as 17h e as 2h, aos sábados das 13h às 22h e aos domingos das 13h às 20h. O restaurante, situado no porto da aldeia de Henningsvær, encerra as suas portas no dia 30 de Setembro, data que marca o final da temporada turística. Inaugurado em 1989, o Fiskekrogen é uma instituição (até procurado pela família real norueguesa) que oferece qualidade tanto em marisco (caldeirada), como em peixe (línguas de bacalhau) ou mesmo em carne (borrego). Os preços, mais acessíveis à hora de almoço, variam entre 210 e 330 coroas, excluindo entradas (pode tentar uns “bolinhos”, uma espécie de croquetes), sobremesas e bebidas. Børsen

Gunnar Bergs vei, 2

Svolvær

Tel.: 00 47 760 69 930

E-mail

Site Aberto das 18h às 22h e também entre as 11h30 e as 15h30 horas de 18 de Junho a 17 de Agosto. O bacalhau, o linguado e o borrego são as especialidades deste restaurante (também disponibiliza acomodação nas tradicionais rorbuer) com preços (pratos principais) entre as 145 e as 345 coroas.

PUB