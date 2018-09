Maradona: treinador no México, dirigente na Bielorrússia

São mais de 10.000 quilómetros de distância. Mas o que é isso para alguém que muitos milhares de adeptos consideram o melhor futebolista de sempre? Diego Armando Maradona vai voltar ao activo como treinador, após ter sido escolhido para assumir o comando técnico do Dorados de Sinaloa. O problema é que não vai fazê-lo em exclusividade: o ícone do futebol argentino vai manter a ligação ao Dínamo Brest, clube bielorrusso que em Maio decidiu nomeá-lo para presidente e responsável por todo o futebol.

Dificilmente haveria perfil mais adequado para ocupar o cargo de treinador de um clube que se chama Dorados do que alguém que foi apelidado de “Pibe de Oro”. Diego Maradona terá no México a terceira experiência enquanto técnico desde que deixou o comando da selecção argentina, na sequência do Campeonato do Mundo de 2010. Após passagens por emblemas dos Emirados Árabes Unidos (o último deles o Al-Fujairah, também no segundo escalão, e que deixou em Abril), o número 10 mais famoso do mundo retoma a actividade no futebol mexicano. A missão não será simples: o emblema mexicano encontra-se na antepenúltima posição, mas sonha com o regresso ao primeiro escalão, do qual se despediu em 2016.

PUB

Foi tudo muito rápido: passaram duas horas e 20 minutos entre o comunicado do Dorados a anunciar a cessação de funções de Francisco Ramírez Gámez, o anterior treinador do clube, e o anúncio da chegada de Maradona. “Considerado por muitos como o melhor futebolista de todos os tempos, Diego distinguiu-se enquanto jogador por liderar equipas de garra e luta para levá-las a conseguir êxitos que poucos acreditavam poder alcançar”, podia ler-se no comunicado.

PUB

O que o Dorados não dizia, mas o próprio Maradona veio depois esclarecer nas redes sociais, é que a dedicação do novo treinador do clube será parcial. “Quero confirmar a minha viagem, hoje [ontem], rumo ao México, para assumir a direcção técnica do clube Dorados. E que vou continuar a ser presidente honorário do Dínamo Brest. Estou feliz por assumir este novo desafio e por continuar ligado ao futebol, que é a minha vida”, escreveu “El Pibe” no Facebook.

Fundado em 2003 em Culiacán, cidade que até então não tinha qualquer referência futebolística, o Dorados conheceu o seu primeiro grande momento pouco tempo depois: aos 35 anos, Pep Guardiola escolheu o emblema mexicano para cumprir a derradeira etapa da sua carreira de futebolista. O actual treinador do Manchester City disputou o torneio Clausura em 2006, antes de dar por terminada a carreira – o Dorados terminaria na oitava posição da tabela geral, mas seria despromovido devido ao sistema de coeficientes, que faz uma ponderação dos pontos obtidos por cada clube nas temporadas anteriores.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Com três pontos somados em 18 possíveis no torneio Apertura do segundo escalão, o Dorados está no fundo da classificação. Maradona terá a tarefa de reerguer o clube – a sua estreia está marcada para o dia 15 de Setembro, com a recepção ao Cafetaleros de Tapachula.

PUB

Maradona tem pouco tempo para fazer mudanças drásticas na sua nova equipa, mas uma coisa será essencial: controlar as suas emoções. Quem não se recorda do alvoroço vivido por “El Pibe” enquanto assistia ao jogo da Argentina contra a Nigéria, na fase de grupos do Mundial 2018? Levou as mãos à cabeça quando os africanos fizeram o 1-1, exibiu o dedo do meio quando Rojo marcou o 2-1. Agora, na dupla qualidade de treinador de um clube e presidente honorário de outro, os olhos vão estar (ainda) mais postos nele.

* Planisférico é uma rubrica semanal sobre histórias de futebol e campeonatos periféricos

PUB