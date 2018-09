Portugal perde título europeu de hóquei em sub-17

A selecção de Espanha sagrou-se, na noite deste sábado, campeã da Europa de hóquei em patins no escalão sub-17. No encontro decisivo do torneio, que se realizou em Correggio, Itália, impôs-se a Portugal por 5-4 e recuperou o título continental.

Num jogo sempre muito equilibrado, houve incerteza até final, tendo-se chegado ao último minuto com um empate (4-4). A 37 segundos do fim, um remate cruzado de Oriol Lamas levou a bola a embater no poste direito da baliza portuguesa e a ressaltar para as redes, garantindo a Espanha o golo do triunfo.

PUB

Portugal até começou a ganhar, com um golo de Lucas Honório, o adversário deu a volta ao resultado e Rodrigo Martins fez o 2-2, antes de Espanha voltar a marcar e chegar ao intervalo em vantagem (3-2). No segundo tempo, foi a selecção nacional a fazer dois golos, ambos de Diogo Barata, e a passar para a frente (3-4), mas acabou por permitir nova inversão no marcador.

PUB

Depois de Portugal ter recuperado o título europeu da categoria em 2017, em Fanano, Itália, desta vez foi a Espanha a erguer o troféu, o 18.º do seu palmarés (a selecção nacional soma 14).

PUB