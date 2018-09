Goleada histórica vale Supertaça de futsal ao Sporting

Foi com a maior goleada de sempre na história da Supertaça portuguesa de futsal que o Sporting chegou neste sábado aos oito troféus. No Pavilhão Municipal de Loulé, os "leões" atropelaram o Fabril (11-0) e igualaram o Benfica como recordista no palmarés da competição.

Foi Cavinato quem abriu as hostilidades, mas o golo mais vistoso do primeiro tempo foi assinado por Merlim, aos 10'. Foi o bis do italiano na partida e, por essa altura, já Dieguinho tinha bisado também e Pany Varela feito o gosto ao pé, fixando o resultado ao intervalo num desnivelado 6-0.

O segundo tempo começou com maior equilíbrio, mas sem que o Fabril conseguisse mais do que um par de lances de perigo junto da baliza do Sporting. E quando o adversário baixou um pouco de intensidade, os "leões" voltaram a aproveitar: Cavinato, Dani, Pany Varela e Merlim, que chegou ao hat-trick, elevaram a contagem para 10-0, antes de Pedro Cary fechar as contas.

Este é, de longe, o resultado mais desequilibrado de sempre na história da Supertaça, cuja primeira edição se realizou em 1998. Até este sábado, o desfecho mais desnivelado acontecera em 2014, tendo também como protagonista o Sporting, que então derrotou o Fundão por 7-0.

