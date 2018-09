Ei-lo, o esperado Leão de Ouro para Roma, o confronto de Alfonso Cuarón com a infância num bairro da burguesia da Cidade do México, nos anos 70. É um resgate operado pela memória: Cuarón olha para trás e mostra o que no passado não conseguiu perceber: a inexistência social de uma criada da sua família, a ama que o criou – no filme é uma rapariga chamada Cleo, hoje é uma senhora de idade que faz anos neste dia de palmarés da 75.ª edição de Veneza.

Não se vê como o mexicano Guillermo del Toro, presidente do júri, e a sua equipa, os actores Christoph Waltz, Trine Dyrholm e Naomi Watts e os realizadores Nicole Garcia, Sylvia Chang, Taika Waititi, Malgorzata Szumowska e Paolo Genovese, poderiam ter feito de outro modo. O favoritismo estava anunciado, público e imprensa ficaram com o filme ao longo de duas semanas. É o melhor do cineasta, acompanhado talvez por outro dos seus filmes mexicanos, E a Tua Mãe Também (2001). Para isto acontecer foi necessário sacrificar o outro imponente filme do concurso, Nuestro Tiempo, de Carlos Reygadas. Teria sido uma verdadeira revolução mexicana!

Ei-lo, então, a estreia da Netflix, plataforma de streaming, num prémio desta magnitude. A Netflix quer prestígio, quer “autores” (não trouxe a Veneza o mítico e estilhaçado The Other Side of the Wind, de Orson Welles?), quer que os seus filmes se distingam do mar de séries. Isto serve-lhe. Mas… a questão é saber se o Leão e a euforia em torno de Roma vão reabrir o crispado dossier que opõe os distribuidores ao que consideram ser um desprezo pela Netflix do perfil dos filmes em sala, fazendo a plataforma de streaming (re)definir a sua política e contemplar uma estratégia mais empenhada. Até agora, os filmes Netflix têm estreia comercial limitada no dia em que são disponibilizados online. Não se sabe, por exemplo, qual a estratégia para Roma, se a sua distribuição em sala será apenas simbólica, para se poder qualificar para os Óscares.

Os prémios

Leão de Ouro – Roma, de Alfonso Cuarón

Leão de Prata, Grande Prémio do Júri – The Favourite, de Yorgos Lanthimos

Leão de Prata para o Melhor Realizador – Jacques Audiard, The Sisters Brothers

Taça Volpi para a Melhor Actriz – Olivia Colman, The Favourite, de Yorgos Lanthimos

Taça Volpi para o Melhor Actor – Willem Dafoe, At Eternity’s Gate, de Julian Schnabel

Prémio do Melhor Argumento: Joel e Ethan Coen, por The Ballad of Buster Scrubbs

Prémio Especial do Júri – The Nightingale, de Jennifer Kent

Prémio Marcello Mastroianni para um jovem actor ou actriz emergente – Baykali Ganambarr, por The Nightingale

Na Secção Venezia Classici, foram atribuídos prémios a The Great Buster, de Peter Bogdanovich, como Melhor Documentário sobre Cinema (é um filme sobre Buster Keaton), e, como Melhor Restauro, ao trabalho sobre A Noite de São Lourenço (1982), de Paolo e Vittorio Taviani. O prémio FIPRESCI, atribuído pela federação internacional da imprensa cinematográfica, foi para Sunset, segunda longa-metragem do húngaro László Nemes (O Filho de Saul). O júri do Leão do Futuro, prémio Dino de Laurentiis, que distingue uma primeira-obra, escolheu The Day I Lost My Shadow, da cineasta síria Soudade Kaadan, que ela descreveu como “uma carta de amor” ao seu país.

