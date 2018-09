Elas querem pôr as tribos de Angola na moda

Duas amigas de infância, Mónica Rey, 32 anos, e Laura Correia, 36, viveram uma experiência tão intensa na tribo dos mucubais, no deserto do Namibe, em Angola, que a partilham agora através da marca de moda que baptizaram com o nome da comunidade, mas com k. Na Mukubais vendem, então, t-shirts com imagens da tribo, seus costumes e formas de viver ancestrais. Uma parte das vendas reverte a favor de uma das famílias da tribo, com cerca de 15 elementos.

As duas amigas levam, assim, os que adquirem as camisolas numa viagem até Angola. Elas próprias viajaram até lá e conviveram com os mucubais durante meses, numa experiência inesquecível em que não só deram um pouco de si, como receberam muito em troca.

Como é que tudo começou? Laura e Mónica não são de Angola, mas os pais andaram juntos na tropa, na então colónia portuguesa. Ambas cresceram em Portugal, mas têm uma forte relação com aquele país africano. Licenciaram-se em Portugal: Mónica em gestão de marketing e hoje é produtora de espectáculos e trabalha na área de marketing, em Angola; Laura foi professora do primeiro ciclo em diferentes escolas daquele país, mas hoje tem uma empresa do ramo imobiliário, em Portugal. “Fui para Angola, em 2010, acompanhar o meu companheiro, que é jogador de futebol”, conta Laura. Por ali viveu durante oito anos em várias províncias, Huambo, Luanda, Namibe e Benguela. “Foram anos maravilhosos, porque pude conhecer uma terra que tem um significado muito especial para mim e para a minha família”, diz. Desde o clima à beleza do país, tudo fascina as duas amigas.

Com este novo projecto, Laura sempre vai estando com um pé por cá e outro em Angola, que é um país que lhe preenche as medidas e o coração. Mónica continua por Angola, onde tem os pais a viver há duas décadas, depois de terem vindo para Portugal fugidos da guerra em 1975.

As duas amigas sempre se interessaram por saber mais sobre as suas origens. “Sempre tivemos muita curiosidade em conhecer melhor as tribos, na sua forma original, tentando perceber como é que, com o passar do tempo e a modernização, muitas delas ainda conseguem manter intactos os seus costumes e crenças”, explica Mónica. E foi quando se lembraram de arrancar com o projecto de moda.

“As tribos em Angola são conhecidas por grande parte da população”, conta Laura. Já era costume verem alguns elementos desta tribo na cidade a venderem chinelos feitos a partir de borracha de pneu, pulseiras e um óleo hidratante de mupeque. E isso também as deixava com vontade de saber mais. Queriam conhecer aqueles que não iam à cidade, que não saíam do seu habitat natural.

Um dia, numa conversa, o tema surgiu. Um familiar de Mónica, que andava a fazer furos de água numa zona distante da cidade, conheceu esta família que as duas amigas depois fotografaram e retratam nas t-shirts. “Fizemos questão de ir ter com eles, no meio onde vivem, para que pudéssemos entender os seus hábitos”, lembra Mónica.

A primeira vez que lá foram coincidiu com a chegada da chuva. “Já não chovia há três anos, disse-nos o chefe daquela família”, recorda, sublinhando que os mucubais atravessam grandes períodos de seca e muita fome. Lembraram-se, então, de os ajudar, mostrando-os ao mundo através da roupa e revertendo uma parte dos cerca de 50 euros que custa cada t-shirt a favor da tribo. “Não vamos resolver os problemas do mundo. Mas esperamos poder contribuir e ajudar de alguma forma”, afirma Laura.

Esse primeiro dia foi marcante. A partir do centro de Namibe não estavam muito longe. Numa hora e meia de carro e por estradas de terra batida, punham-se no local onde a tribo vive da pastorícia. “Eles não falavam português, as crianças não iam à escola”, lembra Mónica. “Vivem em cubatas e acendem as fogueiras por causa do frio”, continua. Sem tecnologias e a viver do que a terra lhes dá.

No início não foi fácil. “Eles não eram muito sociáveis e estranharam-nos”, conta. “Não têm muito contacto com a civilização”, explica Mónica. Mas aos poucos foram ganhando a confiança do chefe da tribo e depois dos restantes elementos. “O espanto com que olhavam para alguns objectos, como os óculos de sol, que lhes faziam confusão”, recorda Laura, emocionada. “O drone assustou-os imenso, mas depois perceberam que não era nada perigoso”, continua Laura.

E foi aí que surgiu a oportunidade de os fotografar. O resultado está à vista, impresso nas t-shirts que vendem sob a chancela da Mukubais.

Ainda vão fazer o lançamento da marca em Angola. “Mais do que uma marca, Mukubais é um conceito”, subinha Mónica. Começaram pelos mucubais de Angola, mas as duas amigas não vão ficar por aqui. O projecto é para continuar com mais tribos africanas.

Resposta rápida Quais os objectos que vos acompanham nas viagens? Qual o significado de cada um deles? Mónica: Um livro, uma coluna de música e o meu telemóvel. Sempre gostei muito de ler, todo o tipo de livros. É uma forma de alimentar a minha mente. Adoro ouvir música, desde que acordo até à hora de dormir. Sou uma pessoa alegre por natureza e gosto de acompanhar o estado de espírito em que me encontro no momento com a música certa. O meu telemóvel anda sempre comigo, nunca se sabe quando alguém vai precisar de mim. Sou muito próxima dos meus familiares e fico sempre preocupada com eles. Laura: Levo sempre a agenda, porque preciso de tomar notas de tudo; um fio oferecido pelo meu pai, em 1998, e desde então é o meu amuleto da sorte. Por último, o meu telemóvel. Qual a próxima tribo que pretendem fotografar? Mónica: os macuas de Moçambique. Como temos uma causa social agregada a cada colecção, pretendemos mudar de tribo uma vez por ano, de forma a arrecadar mais receitas para cada uma delas. Ainda não escolhemos as outras. Será em função das nossas pesquisas e experiências que vamos trocando com várias pessoas. Porquê este despertar para as tribos, primeiro para esta de Angola? Laura: Sempre tivemos muita curiosidade. A nossa ideia é retratar várias tribos de África, pois achamos que é um continente que tem muito para mostrar ao mundo. Quisemos iniciar este projecto com uma tribo de Angola pela ligação que temos com o país, escolhendo em particular a tribo dos mucubais.

