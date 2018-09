Sócrates também tenta evitar julgamento na Operação Marquês

O ex-primeiro-ministro José Sócrates também vai tentar evitar o julgamento da Operação Marquês, caso onde está acusado de 31 crimes, três dos quais de corrupção, tento avançado com o pedido de abertura de instrução. A dúvida só foi desfeita já depois de ter terminado o prazo para pedir a instrução, que acabou esta quinta-feira à meia-noite. Esta fase facultativa do processo-crime pretende avaliar se há indícios suficientes para sujeitar os acusados a julgamento.

Ao início da tarde desta sexta-feira o advogado de Sócrates, João Araújo, recusava responder se tinha avançado com o pedido. No entanto, a Procuradoria-Geral da República confirmou ao PÚBLICO que deu entrada, esta quinta-feira, já depois de ter fechado a secretaria do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), “por e-mail e fax, o requerimento de abertura de instrução de José Sócrates”. Com este passam a ser 19 o número de arguidos que pediram a instrução, entre os 28 acusados no caso.

O PÚBLICO já explicara esta quinta-feira que apesar de o prazo terminar neste dia ainda era possível aos arguidos apresentarem requerimentos até à meia-noite por fax ou email. O pedido até podia chegar mais tarde ao DCIAP, onde correu o inquérito, se viesse por correio e o carimbo de expedição for desta quinta-feira. Ainda não são conhecidos os argumentos apresentados pela defesa de Sócrates.

