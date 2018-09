Professores não chegam a acordo com o Governo e marcam greve

A reunião entre Governo e professores, marcada para esta sexta-feira no Ministério da Educação, terminou sem acordo e os docentes vão mesmo avançar com uma greve e outras formas de luta.

Mário Nogueira, da Federação Nacional de Professores (Fenprof), anunciou no final do encontro uma paralisação, a arrancar a 1 de Outubro e a terminar a 4 do mesmo mês, tal como já tinha avançado antes.

“Esta reunião foi um autêntico deserto sem respostas. Agora, é a luta. Neste momento não há negociação. Acabou”, disse Mário Nogueira, citado pela Renascença. De acordo com este sindicato, não houve propostas satisfatórias, da parte do Ministério da Educação, para resolver problema do descongelamento das carreiras.

Já o primeiro-ministro, António Costa, lamenta que os sindicatos dos professores tenham sido “irredutíveis no finca-pé” e fala em “intransigência”. “Tenho pena. É sempre preferível um mau acordo à falta de entendimento. O Governo vai avançar com o que está previsto na lei do Orçamento”, disse António Costa.

Costa disse esperar que o ano lectivo "decorra da forma o mais tranquila possível" e acreditar que "os professores saberão distinguir bem, como sempre souberam distinguir, aquilo que são conflitos laborais daquilo que é absolutamente fundamental que é o seu compromisso com as crianças, com as famílias, com o país".

Tiago Brandão Rodrigues, ministro da Educação, foi peremptório: "Este é o fim das negociações", disse, numa conferência de imprensa. "O descongelamento de carreiras operou a partir de 1 de Janeiro para todos os trabalhadores públicos" incluindo professores, esclareceu.

E, apesar da "boa-fé" do Governo nas negociações, mas as organizações sindicais continuaram inflexíveis nos pedidos."Fizemos na altura [do início das negociações, em Novembro de 2017] uma proposta para poder bonificar os docentes. Mas os sindicatos foram completamente inflexíveis", justificou o ministro.

Assim, o Governo avança com a sua primeira proposta. "O Governo vai operacionalizar esta bonificação de dois anos [nove meses e 18 dias], a partir de 1 de Janeiro de 2019", acrescenta Tiago Brandão Rodrigues.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa fala em "fecho menos bom" das negociações, por não haver um entendimento, mas espera que a "normalidade das instituições prevaleça".

As reivindicações dos sindicatos custariam 635 milhões de euros ao Governo

Ambas as partes voltaram a encontrar-se nesta tarde, depois de um breve interregno nas negociações, em Julho, para apurar numa reunião técnica os custos reais e impacto orçamental das reivindicações dos professores.

Dias depois de o primeiro-ministro, António Costa, ter acusado os sindicatos de manterem um "finca-pé" nas negociações com uma posição e reivindicações que não podem ser aceites pelo Governo, a Fenprof respondeu levando, na quarta-feira, para a rua os seus dirigentes que em desfile se dirigiram ao Terreiro do Paço, onde o primeiro-ministro tem temporariamente a sua residência oficial, para entregar uma moção que exige a contagem integral do tempo de serviço congelado, ou seja, os nove anos, quatro meses e dois dias.

Deixaram logo a garantia de que se a reunião desta sexta-feira não tivesse os resultados esperados, os professores voltariam à greve já em Outubro, admitindo ainda outras formas de luta já em Setembro.

Entre as contas dos sindicatos e as contas do Governo vão 445 milhões de euros de diferença: a contagem do tempo de serviço custa 180 milhões de euros se for aceite a proposta da tutela de contabilizar apenas dois anos, nove meses e 18 dias de tempo de serviço, ou 635 milhões se for aceite a reivindicação dos sindicatos.

O Bloco de Esquerda, pela voz do seu líder parlamentar, Pedro Filipe Soares, já prometeu que se o Governo continuar a "empurrar para a frente" o problema, o Bloco "resolve de vez" a questão no Orçamento do Estado para 2019.

Já o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, garantiu que não vai condicionar a sua votação do próximo orçamento à contagem do tempo de serviço dos professores.

Para a reunião desta sexta-feira foram convocadas as dez estruturas sindicais que subscreveram a declaração de compromisso assinada a 18 de Novembro com o Governo, entre as quais as duas federações — Fenprof e FNE — ficando de fora o recém-criado Sindicato de Todos os Professores (S.T.O.P.), que acusou o Governo de "discriminação política" ao excluir a estruturas da mesa de negociações na qual já teve assento em reuniões anteriores.

