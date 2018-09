O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, vai estar presente no sábado, na Atalaia, concelho do Seixal, no segundo dos três dias da 42.ª edição da Festa do Avante! do PCP.

Fonte do Governo disse à agência Lusa que, "tal como aconteceu em Setembro do ano passado", Pedro Nuno Santos estará na parte da tarde na Festa do Avante!, que também marca a abertura do ano político por parte dos comunistas.

Pedro Nuno Santos é o responsável directo e o coordenador político do Governo nas negociações com o Bloco de Esquerda, PCP e "Os Verdes" para a viabilização das políticas do executivo minoritário socialista no quadro parlamentar.

A presença do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares na Atalaia, na rentrée política do PCP, acontece a pouco mais de um mês da entrega pelo Governo da proposta de lei de Orçamento do Estado para 2019 (15 de Outubro), num momento em que decorrem "intensas" negociações com os parceiros de esquerda do PS.

Do ponto vista político, tanto no Governo, como na direcção do PS, a intenção tem passado por desdramatizar o processo de aprovação parlamentar do último Orçamento da presente legislatura, alegando-se que há já um caminho comum de três anos percorrido pelos partidos que suportam executivo e, igualmente, uma experiência acumulada em termos negociais.

A 42.ª edição da Festa do Avante! começa nesta sexta-feira na Atalaia, Seixal, e termina no domingo.

A cerimónia de abertura está marcada para as 19h com intervenções do secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, do director do jornal Avante!, Manuel Rodrigues, e ainda do líder da JCP, Francisco Araújo.

