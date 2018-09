Jerónimo de Sousa diz que o PS "soçobrou ao PSD e CDS"

As críticas ao Governo PS estiveram presentes no discurso de abertura Jerónimo de Sousa na 42ª Festa do Avante!, que nesta sexta-feira abriu as portas na Quinta da Atalaia, no Seixal, terminando no próximo domingo.

O secretário-geral do PCP afirmou que “não deixa de preocupar" que o Governo PS, “numa questão tão relevante como é a legislação laboral, tenha soçobrado, melhor dizendo, acordado com PSD e CDS matérias como a caducidade da contratação colectiva, a manutenção da precariedade e a desregulação dos horários, tal como a transferência de competências para as autarquias”.

Jerónimo de Sousa disse ainda que “os défices estruturais existentes na produção nacional, nos sectores alimentar e energético, no plano demográfico, o agravamento da situação na saúde, na educação, na cultura, nos transportes públicos precisam de respostas estruturais”.

Problemas que, segundo o líder comunista, “continuam a ser ampliados pelas consequências da submissão às imposições da União Europeia” e que “não podem ilibar os governos de turno, que rodaram durante quatro décadas na execução da política de direita”.

“Ouvir choros e lamentos do PSD e CDS face à situação nos serviços públicos é, como diz o nosso povo, ‘atirar a pedra e esconder a mão’, procurando rasurar da memória as responsabilidades que também têm na sua degradação”, acrescentou.

Jerónimo de Sousa diz ainda saber que “enquanto o País não se libertar dos dogmas e imposições da União Europeia e da política de direita que na sua génese tem como objectivo privilegiar e manter intocáveis os interesses do capital monopolista, o caminho do progresso continuará a ser bloqueado”.

“Sim, sabemos que a intervenção e os combates que travamos terão tanto mais êxito quanto mais os trabalhadores lutarem, partindo da justeza dos seus objectivos, dos seus anseios, de defesa e conquista de direitos, luta que não é delegável a quem quer que seja, mas que reclama compromisso das forças políticas. E esse compromisso o PCP assume-o”, salientou.

Quanto à Festa do Avante! Jerónimo diz não a considerar “um ponto de partida, antes um ponto alto” da “acção e intervenção quotidiana” do PCP e um “momento ímpar” que “dá mais força e confiança” para o partido “prosseguir os combates necessários que resultam da actual fase da vida política nacional”.

A concluir, e como sempre acontece, declarou aberta “a 42ª Festa do Avante!” Jerónimo de Sousa volta a discursar no domingo na sessão de encerramento do certame comunista.

