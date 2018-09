O sofrimento e a exploração animal por diferentes ramos da indústria, contado com imagens reais: é esta a chave do documentário australiano Dominion, prestes a estrear-se em Portugal, simultaneamente em Lisboa e no Porto.

Dominion, realizado por Chris Delforce, surge como uma forma de denunciar os abusos infligidos a animais, nomeadamente pelas indústrias agro-pecuária, de entretenimento e vestuário. Não raras vezes, as imagens reais retratadas no documentário são comportamentos comuns em sectores como o da carne, do leite e dos ovos. As cenas foram captadas na Austrália, através de câmaras ocultas ou drones. O documentário reúne ainda outras imagens recolhidas ao longo dos últimos anos.

Dominion quer abrir o espaço de discussão para questões como o domínio do ser humano sobre o animal. O objectivo é fazê-lo o mais pormenorizadamente possível, com recurso a imagens de abusos reais.

Alguns membros do PAN — Pessoas, Animais e Natureza vão estar presentes, esta sexta-feira, 7 de Setembro, na apresentação do filme em Lisboa, pelas 19 horas, para um posterior debate com os espectadores no auditório LEAP, no Espaço Amoreiras. No Porto, o documentário — que sucede a Lucent, de 2014 — é apresentado, no mesmo dia e à mesma hora, no Pólo Zero. A entrada é gratuita, mas exige inscrição prévia.

