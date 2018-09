Club de Vila Real: uma mão cheia de concertos para celebrar a casa renovada

Cultura, desporto e gente da terra são os protagonistas do Club de Vila Real. A associação realizou, no mês de Agosto, a primeira residência artística de Verão e vai, este sábado (8 de Setembro), em clima de festa, abrir as portas para mostrar os resultados e o agora renovado imóvel no qual está sediada. A Mostra da Residência Artística conta com um lote de concertos para dinamizar a cidade e a entrada é livre.

PUB

Os portuenses Balter Youth abrem o palco da Avenida Carvalho Araújo, às 18h30. A festa continua no interior da sede da associação. É no Salão Nobre, no Palco Club, que actua a dupla Gabriel Ferrandini & Pedro Sousa e as suas sonoridades jazz às 22h. Para os amantes do rock progressivo chega o colectivo nortenho Bardino, que sobe ao palco da avenida às 23h. A animação prolonga-se pela madrugada, no Salão Nobre da associação, com os DJ FUGA.

Antes do início dos concertos vai ser ainda possível visitar as renovadas instalações do Club de Vila Real, que vai promover um itinerário pelo interior do edifício.

PUB

Club de Vila Real: de débil a renovado

O facto de se tratar de “um imóvel degradado” e a necessidade de “dar vida à associação e fazer alguma coisa diferente” estiveram na base da actuação dos artistas na residência de Verão, assinalou Joana Lopes do Club de Vila Real. Foi em simbiose com os artistas que se desenvolveram as obras naquele local. A ideia para o fazer partiu da visita à mostra de final de ano da Escola Secundária Camilo Castelo Branco.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A partir daí procuraram artistas (alunos e ex-alunos da escola) de áreas como a escultura, a pintura ou o desenho para que a remodelação se tornasse possível. Aproveitar e dar a oportunidade a artistas locais de mostrarem o seu trabalho e talento, assim como promover uma sinergia de comunicação entre toda a comunidade local são os objectivos do Club de Vila Real, uma associação centenária a actuar nas áreas do desporto e da cultura. Para isso, o Club dinamiza exposições, workshops, residências de Verão e concertos.

Foto Club de Vila Real

Mais populares A carregar...

A associação já esteve para fechar portas e, efectivamente, fechou-as até eleger nova direcção. Em Outubro de 2017, chegou a ser anunciado o fim do Club de Vila Real. A falta de apoios e o desinteresse da autarquia — noticiados nessa altura — e os problemas agravados com a chegada do Novo Regime de Arrendamento Urbano, o qual previa o abandono por parte da associação da sua sede até Março de 2018, precipitaram o fim. Mas, em Fevereiro de 2018, a autarquia decretou a casa do clube, no centro da cidade, como entidade de "interesse histórico e cultural ou social local", o que estende o contrato de arrendamento por mais cinco anos.

PUB