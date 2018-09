Passes sociais

Sendo, ou não, uma "medida eleitoralista", deu muito brado (desde o comentador Marques Mendes ao ministro do Ambiente) a ideia de Fernando Medina de reduzir o custo dos passes sociais para aumentar o uso dos transportes públicos. Isso é um erro grave, pois o que realmente falta em Lisboa são transportes públicos frequentes e credíveis. Os poucos autocarros que aqui circulam andam apinhados, com as pessoas em pé, encostadas umas às outras como sardinhas enlatadas e agarrando-se, sem segurança, como e onde podem. Os graves riscos de quedas e atropelos aumentam nos arranques e paragens, e, por vezes subitamente, nas passagens de peões ou mudanças dos semáforos.

Apesar disso, está a ser cada vez mais frequente a "supressão" de autocarros sem aviso prévio. A frequência dos autocarros deveria ser, pelo menos, duplicada, e, em alguns troços, triplicada (como, por exemplo, o 750 entre o Campo Grande e o Calhariz).

O mesmo se passa com os comboios do Metropolitano de Lisboa. Deveriam passar com maior frequência, e sem reduzir o seu comprimento. Mas o Metropolitano tem também outro problema que só se resolveria com grandes custos: o dos acessos às plataformas. Deveriam ser construídas escadas rolantes em todas as estações onde ainda não há.

Aposto que, se houvesse melhores, mais frequentes e credíveis transportes públicos, os potenciais utentes até suportariam de bom grado um pequeno aumento do custo dos passes...

António Ramos, Lisboa

Atropelos à Saúde

Após o fim do tempo previsto de recuperação de uma cirurgia a um calcanhar, num hospital privado, pela qual estive 24 horas internado, senti que estava muito pior que antes da operação, pior não só do calcanhar mas de todo o pé. Por divergências entre médico/s e hospital, quando ao hospital me dirigi a manifestar que estava pior, no fim do respectivo tempo de recuperação o médico já não lá trabalhava. Do hospital recebo esta resposta:

“Alugamos o hospital e não temos responsabilidade nenhuma”. Paguei ao hospital 1900 euros.

A Ordem dos Médicos não encontra responsabilidade neste mau trato médico/hospitalar, parece responsabilizar unicamente o paciente. Paciente que continua em consultas no Serviço Nacional de Saúde a tentar uma possível recuperação.

Se fosse num hospital público a Ordem dos Médicos apontaria, quase de certeza, a culpa ao ministro da Saúde (Adalberto Campos Fernandes).

Será apenas um negócio (cuidados de saúde) os atropelos à saúde nos privados? Só aos mais desfavorecidos? Consentidos por quem? Também pela Ordem dos Médicos?

Carlos Barbosa, Entroncamento

