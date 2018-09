Michael Moore compara Trump a Hitler em novo documentário

Michael Moore apresentou o seu filme sobre Donald Trump, Fahrenheit 11/9, na quinta-feira à noiute no Festival de Cinema de Toronto no Canadá. O realizador de 64 anos criou um filme que é uma espécie de sequela da sua crítica de 2004 a George W. Bush, Fahrenheit 9/11, que venceu a Palma de Ouro em Cannes e continua a ser o documentário com o maior lucro de sempre.

O documentário examina as forças que, segundo Moore, contribuíram para a vitória de Trump nas presidenciais de Novembro de 2016, fazendo paralelos com a ascenção de Hitler na Alemanha dos anos de 1930.

Foto DR

PUB

A certa altura, o filme sobrepõe palavras de Trump às de Hitler, e um historiador fala sobre a ascenção de homens fortes a posições de poder.

PUB

"Exploramos a questão 'como é que nos metemos nesta trapalhada e como é que saímos dela'", disse Moore.

Fahrenheit 11/9 afirma que Vladimir Putin e, por incrível que pareça, Gwen Stefani foram duas das pessoas responsáveis pela ascensão de Donald Trump até à sala oval.

Antes da exibição do filme, Moore começou por agradecer ao Canadá por ser o anfitrião da primeira exibição do filme. “Queríamos poder dizer que fizémos pelo menos uma exibição em Toronto”, gracejou, dando a entender que aquela podia ser a última. O seu anterior filme, Where to Invade Next, estreou no mesmo festival três anos antes e Moore elogiou o Canadá pelo seu humanismo, citando cenas da série televisiva The Handmaid’s Tale em que o Canadá é um refúgio e contando uma história de algo que acontecera naquele dia.

“Estávamos na zona de embarque da Air Canada e o responsável pelo voo anunciou o pré-embarque pelo microfone: 'Pedimos que deixem embarcar primeiro pessoas com crianças pequenas e com instrumentos musicais'. Isto disse tanto sobre os canadianos. Sim, teremos as nossas crianças mas não cortaremos nas artes.”

Depois salientou a natureza clandestina de Fahrenheit 11/9. “Eu disse a todos os que estavam a gravar o filme que tínhamos de agir como se estivéssemos na Resistência francesa. O que queríamos transmitir com este filme é o sentimento de urgência que todos nós estamos a sentir.”

Um dos pontos centrais do filme é a crise da água na sua cidade-natal, Flint, no Michigan, uma espécie de microcosmo para as decisões orientadas para o negócio da actual Administração. No filme, Moore também sugere que uma nova raça de jovens manifestantes pode mostrar como poderemos evoluir. Na sessão de perguntas e respostas depois do filme, Moore deu a palavra a sobreviventes do tiroteio da escola de Parkland e convidou a mulher que denunciou o caso de Flint, April Cook-Hawkins, para o palco.

“Quem está preparado para salvar a América”, perguntou David Hogg, um sobrevivente do tiroteio de Parkland com 18 anos e que se tornou activista político. “O mais importante é perceber os problemas que enfrentamos como país, independentemente de ser a água em Flint, o encarceramento de pessoas de cor ou o número de afro-americanos proibidos de votar devido a uma condenação antiga.” Refere o importante estado da Flórida em que 21% dos afro-americanos se encontram nessa situação, apesar de o mesmo acontecer noutros estados.

PUB

Moore distribuiu lenços vermelhos pelo público. “Quando cá vim pela primeira vez com o filme Roger & Me distribuímos rolos adesivos porque em vez de construírem carros na fábrica, começaram a produzir rolos adesivos. Se quiserem usar os lenços, nós vamos fazer um directo no Facebook.”

Moore, um multimilionário, comenta como no passado deu dinheiro a candidatos políticos canadianos, o que não era permitido. “Meti-me em problemas com o governo conservador e queriam prender-me. Mas agora já não lá estão.”

Quando este eterno arruaceiro anunciou Fahrenheit 11/9, a data em que Trump foi eleito, houve repercussões, contou ao público com um sorriso.

“Mantive tudo em segredo até anunciar o filme no programa do Stephen Colbert e mostrar algumas cenas do filme. Na semana seguinte recebi uma visita do Departamento das Finanças, que me queria auditar, nunca tinha sido alvo de uma auditoria. A graça aqui é que desde Roger & Me que eu pago mais. Não faço deduções e dou recibos, o que significa que estou a pagar a mais. Por isso, quando for auditado, eles vão descobrir que estou a pagar mais impostos do que aqueles a que sou legalmente obrigado e vão ter de me devolver o dinheiro.

“Sabem, o Trump tem uma mentalidade muito retrógrada e limitada. Uma mulher ganhava mais do que ele na NBC. Foi só isso que foi preciso.”

A teoria de Moore sobre Stefani partiu da campanha que Trump organizou para provar à NBC que valia mais no seu programa O Aprendiz do que Stefani, que ganhava mais do que ele no The Voice. No filme, Moore salienta como os filhos de Trump o encorajaram a encenar dois comícios presidenciais como uma espécie de truque publicitário e Trump gostou do que viu. Tinha sido despedido pela NBC e por isso não tinha nada a perder, excepto uma montanha de dinheiro, mas ele tinh amais do que o suficiente.

“Porque é que o Presidente dos Estados Unidos não é auditado?”, perguntou Hogg na sessão depois do filme. “E ainda estamos em guerra com o Afeganistão. Mas que raio? Tenho 18 anos e a guerra começou há 17.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“David disse-me ‘Somos a geração dos tiroteios em massa porque nascemos entre nove a 11 meses depois de Columbine’” disse Moore, referindo-se ao tiroteio na escola de Columbine, o tema do seu filme de 2002 Bowling for Columbine.

Serão eles a geração da esperança?, perguntou um membro do público.

“Não, eu sou contra a esperança”, responde Moore. “Esperança tínhamos com Obama. Nessa altura era bom. Agora precisamos de uma geração de acção, como o que aqueles miúdos na Flórida fizeram ao longo do mês. Atravessaram o estado da Flórida para dar o seu apoio a Andrew Gillum. Um homem negro venceu as primárias democráticas. Precisamos de mais coisas assim.”

PUB