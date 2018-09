Acidente entre eléctrico e autocarro no Cais do Sodré em Lisboa faz nove feridos ligeiros

Um acidente entre um eléctrico e um autocarro, na zona do Cais do Sodré, em Lisboa, causou ao final da tarde desta sexta-feira nove feridos ligeiros, disse à Lusa fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros da capital.

"Registou-se um acidente entre um eléctrico e um autocarro, do qual resultaram nove vítimas ligeiras que estão a ser assistidas no local pelo INEM", indicou a mesma fonte. Segundo os Sapadores Bombeiros, o acidente aconteceu às 18h21.

Contactada pela Lusa, a PSP acrescentou que o trânsito na zona do Cais do Sodré está condicionado. A Lusa tentou, sem sucesso, contactar com o INEM.

