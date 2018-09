Sete ideias para sair esta semana

A arte do busking

Óbidos - Centro histórico

Dias 8 e 9 de Setembro

Sabia que um sorriso demora meio segundo a espalhar-se pelo rosto? Quem o diz é a organização do Óbidos Buskers Festival, que regressa para mais uma edição, a terceira. Actores, acrobatas, palhaços, comediantes, malabaristas, ilusionistas, músicos e bailarinos dão corpo à sabedoria popular que atesta os benefícios do riso. À vila medieval chegam artistas nacionais, como Rodrik, Daniel Gonçalves, Rodolfo Embaló, El Gran Mago Baldiri ou Gabi von Dub, e oriundos de outras paragens, como o colectivo franco-alemão Dírtz Theatre ou a espanhola Cia Ortiga. Cada um está ali para mostrar a sua arte de rua, interagir e trazer momentos de boa disposição ao público que assiste em seu redor. Em troca pede-se à plateia um aplauso e um donativo no chapéu, à medida do deslumbre.

Horário: sábado e domingo, a partir das 16h.

Grátis

Corridas com asas

Foto Paulo Calisto

Lisboa - Parque Eduardo VII

Dia 9 de Setembro

A ideia é dar asas à imaginação. Os pré-requisitos para participar nesta corrida incluem ainda o gosto pela velocidade, o desenho e a concepção de um veículo sem motores, além da idade mínima de 16 anos. À grelha de partida do Grande Prémio Red Bull Lisboa - A Corrida Mais Louca do Mundo, pela terceira vez em Portugal, chegam equipas/malucos (riscar o que não interessa) de todo o país, trajados a rigor, como manda a cartilha da iniciativa. Os anfitriões de serviço são Fernando Alvim e Rui Maria Pêgo. O piloto Tiago Monteiro, o atleta Hélder Nunes, a locutora Joana Cruz e a apresentadora Rita Camarneiro compõem o júri, a quem cabe a avaliação e atribuição dos prémios. No pódio das compensações estão a participação numa corrida europeia da Red Bull Racing, uma experiência WRC Rally de Portugal em 2019 e uma driving experience com o próprio Tiago Monteiro.

Horário: domingo, às 13h30.

Grátis

Livros em Branco

Foto Paulo Pimenta

Porto - Jardins do Palácio de Cristal

Até 23 de Setembro

A Avenida das Tílias do Palácio de Cristal volta a encher-se de livros. A Feira do Livro do Porto decorre nesta edição sob o signo da revolução e tem como protagonista José Mário Branco, músico e compositor nascido na Invicta, que este ano assinala os 50 anos de uma carreira dedicada às palavras da liberdade. Além dos 130 expositores, há lugar para debates e sessões de spoken word, programados por José Eduardo Agualusa e Anabela Mota Ribeiro, cinema seleccionado por António Costa e Guilherme Blanc, arte urbana, concertos, oficinas, leituras, poesia, sessões de autógrafos, exposições e actividades para os mais novos. No capítulo das novidades, destaque para o projecto-piloto Cabine de Escalas, comissariado pela artista e editora Isabel Carvalho, para incluir editoras de pequena dimensão, e para a apresentação do conto que resultou da residência literária do escritor brasileiro Bernardo Carvalho.

Horário: segunda a sexta, das 12h às 21h30 (sexta até às 23h); sábado, das 11h às 23h; domingo, das 11h às 21h30.

Grátis

Muscarium

Foto "Entre - Uma Casa Que Se Torna" Paulo Abreu

Sintra - Palácio de Monserrate, Anexxo, Quinta da Ribafria, Biblioteca Municipal, MU.SA - Museu das Artes de Sintra, Centro Cultural Olga Cadaval, Casa da Cultura Lívio de Morais; Casa da Marioneta (Agualva) e Auditório António Silva (Cacém)

De 10 a 23 de Setembro

O eixo Agualva-Cacém-Sintra volta a ser palco do Muscarium, o festival de artes performativas promovido pelo Teatromosca e habitado por projectos de criadores emergentes e estruturas com quem a companhia tem colaborado. Depois do concerto de abertura protagonizado por Noiserv (dia 10, às 21h, no Jardim do Palácio de Monserrate), a quarta edição abre o palco à performance da brasileira Isadora Bellavinha inspirada no universo da escritora Maria Gabriela Llansol, Entre - Uma Casa Que Se Torna (dias 11 e 12, às 21, no Auditório Municipal António Silva do Cacém). As produções da bYfurcação Teatro, do Teatro Efémero, do Animateatro, do Théâtre de la Tête Noire, do Collectif Mind the Gap e do Centro Dramático Rural, o workshop de criação de livros cenográficos, a exposição de fotografia de cena de Catarina Lobo e os concertos de Galo Cant'Às Duas, Paraguaii, Kiasmos e Mykki Blanco completam o programa.

Bilhetes a 5€ e 10€ (espectáculo), 40€ (passe)

Mais em teatromosca.weebly.com.

O legado do futuro

Foto DR

Porto - Teatro Carlos Alberto

De 12 a 15 de Setembro

Nasce das cinzas do Co-Lab, pelas mãos da Sonoscopia, e recupera as intenções do festival extinto em 2003: dedicar-se à música experimental, improvisada e electroacústica. As linhas do primeiro Colexpla – Festival Internacional de Exploração Sonora privilegiam as novas formas de expressão, dos instrumentos à interactividade passando pela forma musical. O emparelhamento é feito através de concertos, instalações, uma oficina e uma conversa. Entre os convidados a explorar estão Wade Matthews, Abdul Moimême, ::vtol::, Tomoko Sauvage, Trio Sowari, Toma Gouband, Kaffe Matthews, Diana Combo, MSHR e os instrumentos híbridos do norte-americano Ken Butler.

Horário: quarta a sábado (vários horários).

Bilhetes a 10€ (dia) e 30€ (passe)

Pelos caminhos do jazz

Foto Orquestra Jazz de Matosinhos Pedro Lobo

Lisboa - Centro Cultural de Belém

De 13 a 15 de Setembro

Vem a Portugal pela primeira vez, com o carimbo de “maior conferência itinerante na área da música criativa na Europa”. Durante quatro dias, a European Jazz Conference ocupa o Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, com um extenso rol de iniciativas, sempre de olhos postos na identidade e no futuro deste género musical. No cartaz, há palestras, grupos de trabalho, showcases de bandas portuguesas, visitas culturais e um Ciclo Europeu de Jazz, que promete “o melhor jazz que se faz actualmente” no velho continente com concertos da Orquestra Jazz de Matosinhos e os convidados Maria João, João Paulo Esteves da Silva, João Barradas e João Mortágua (dia 13); do Espen Eriksen Trio com Andy Sheppard (dia 14) e, no encerramento, de Bugge Wesseltoft’s New Conception of Jazz (dia 15). Uma organização conjunta da Europe Jazz Network, Sons da Lusofonia/Festa do Jazz e CCB.

Horário: quinta, às 22h; sexta e sábado, às 21h30.

Bilhetes a 15€

Manobras ao centro

Foto "EntreMundos", pela companhia PIA DR

Abrantes, Alcanena, Alcobaça, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Pombal, Santarém, Sobral de Monte Agraço, Tomar

De 14 de Setembro a 31 de Outubro

Marionetas de grande dimensão convidam "a redescobrir e relembrar as perspectivas, formas e dimensões da visão de uma criança" partindo de um tema: a morte. EntreMundos, a performance criada e dirigida por Pedro Leal para a companhia PIA, aterra na Praça da República, em Tomar (sexta, às 21h30). O primeiro dia do Manobras - Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas passa ainda pelo Sobral de Monte Agraço (às 17h), com Muita Tralha Pouca Tralha de Catarina Requeijo. Teatro de Marionetas do Porto, Toutito Teatro, Red Cloud Teatro de Marionetas, António Jorge Gonçalves, Filipe Raposo, Tiago Cadete, Ana Mandillo, António-Pedro e S.A. Marionetas são alguns dos protagonistas desta segunda edição do festival que, ao longo de um mês e meio, leva a vários municípios do projecto Artemrede espectáculos e oficinas articulados com o património e as comunidade locais.

Grátis a 10€

