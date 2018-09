Descobrir as 12 Aldeias Históricas a pedalar

Conhecer as 12 Aldeias Históricas de Portugal a pedalar numa bicicleta. É essa a proposta do The Castles Quest — e já falta menos de uma semana para encerrarem as inscrições gratuitas para a segunda edição da iniciativa.

O The Castles Quest não é uma competição, uma vez que não há classificações nem pontuações, nem há vencedores ou derrotados. Mas há uma missão a cumprir: passar por pontos pré-definidos, nas 12 Aldeias Históricas de Portugal, num tempo limite. O percurso a efectuar é escolhido por cada participante.

O desafio pode ser realizado em duas vertentes: uma aventura mais longa, de oito dias e 600 quilómetros, e outra mais curta, de dois dias e 329 quilómetros. A primeira começa no dia 15 de Setembro, com a recepção e acreditação dos participantes. Neste dia, receberão documentação sobre o The Castles Quest e brindes dos parceiros, assistirão a um briefing da organização sobre a aventura que vão enfrentar, carregarão o GPS, receberão um geolocalizador e participarão numa festa de abertura.

A verdadeira proeza começará no dia seguinte, quando os participantes partirem à conquista das Aldeias Históricas, à hora que cada um considerar mais oportuna, de acordo com o seu ritmo. Esta vertente mais longa tem de ser concluída até ao final do dia 23 de Setembro. A aventura mais curta decorrerá entre 22 e 23 de Setembro.

O The Castles Quest é uma aventura efectuada em total autossuficiência, vivida a solo ou em equipas de dois ou de quatro elementos. O participante está por sua conta, numa filosofia de bikepacking.

A resistência e o sentido de orientação dos ciclistas irão ser postos à prova. A organização, no entanto, assegura assistência sempre que for solicitada pelos participantes, assim como disponibiliza as diferentes possibilidades de dormida, refeição e serviços complementares.

No programa de oito dias, o trajecto a realizar segue a GR22 - Grande Rota das Aldeias Históricas. É um percurso circular, de 600 quilómetros, que passa pelas Aldeias Históricas e que começa e termina em Linhares da Beira. Os ciclistas subirão um total acumulado de 13.398 metros. Os participantes da aventura de dois dias irão também pedalar pela GR22, durante 329 quilómetros. A partida e a chegada serão igualmente em Linhares da Beira.

As inscrições estão abertas até ao dia 10 de Setembro e podem ser feitas aqui.

A iniciativa é financiada pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), através, designadamente, dos programas Centro 2020 (Programa Operacional Regional do Centro), via Portugal 2020, e através do Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos (PROVERE).

