Sérgio Maciel conquista ouro no Mundial

O canoísta português Sérgio Maciel conquistou esta sexta-feira o título mundial de maratona de sub-23 em C1, no Campeonato do Mundo que decorre em Vila de Prado.

Depois de ter sido vice-campeão em 2017, em Pietermaritzburgo, na África do Sul, Sérgio Maciel cumpriu os 22,6 quilómetros da regata em 1h51m32,67s, menos 4,48 segundos do que o segundo classificado, o húngaro Baláz Adolf.

Ricardo Coelho não foi além do sexto lugar, a 3m21,41s do compatriota.

Sérgio Maciel apontou a "força de vontade" como factor decisivo para a conquista do título. "Resistência e muita força de vontade, pois são muitos quilómetros, e estar sempre com fé de que vai correr bem", disse o jovem de 20 anos. "A prova foi dura, principalmente após um percalço que me fez perder o grupo da frente. Felizmente, na segunda portagem consegui juntar-me. Posteriormente, foi tentar gerir com os húngaros que estavam no comando e um croata. Lutei e cheguei ao pódio, como esperava", contou.

O vice-campeão de 2017, em Pietermaritzburgo, na África do Sul, no seu primeiro ano no escalão de sub-23, só acreditou no título mundial "depois da última viragem". "Já nada me iria tirar a medalha", garantiu, realçando "o orgulho de poder representar Portugal ao mais alto nível e de proporcionar às pessoas a alegria de ouvir o hino nacional no seu próprio país".

O sucesso do atleta que colecciona medalhas em Europeus e Mundiais juniores e sub-23 acontece em época de transição - compete sob a bandeira da federação, como exigem os regulamentos, antes de se poder juntar ao Viana Garças Clube, na sequência da decisão de deixar o Darque KC, também de Viana do Castelo.

"É sempre difícil, mas continuo a treinar no mesmo sítio. O meu pai acompanha-me todos os dias. Esta época teve altos e baixos, mas acabou da melhor forma”, acrescentou, manifestando a vontade de "ter a oportunidade de viver apenas para a canoagem".

